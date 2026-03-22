【藝週末．國際藝聞】東京半藏門博物館「富士山 花與雲與湖」特展

片岡球子約1985年作品〈群花環繞的富士〉。（半藏門博物館提供）

文／林昱晴

在日本群山之中，富士山承載著歲月、信仰與風土，以其無可取代的地位，化為文化淬鍊的精神象徵。春櫻環繞、夏雲翻湧、秋色層疊、冬雪覆頂，富士山之所以吸引眾人，並不僅止於山體的壯麗、敬仰聖山的崇高，而在於它總能回應晨光、夕照、夜色，乃至於四時的變化。它以日本第1高峰著稱，不論是陽光遍灑而染紅的赤富士、倒映於湖面的逆富士、太陽光芒與山頂重疊閃耀的鑽石富士，無不為人所稱頌。

東京半藏門博物館即日起至5月10日舉辦「富士山 花與雲與湖」特展，聚焦於富士山與自然的連結，花的盛放、雲的流動、湖的映照，與山體形成層層疊合的視覺節奏，也映現出畫家內在感受的深度。師事橋本雅邦與岡倉天心的橫山大觀，一生描繪富士山逾2000件畫作，〈靈峰不二〉將三保松原置於前景，松影與遠方覆雪山巒形成深遠的空間層次，他以「時時刻刻皆不同」形容富士山的姿態，將自然的流變視為創作永不枯竭的源頭。片岡球子的富士山系列以大膽構圖與強烈色彩著稱，〈群花環繞的富士〉將山體置於繁花之中，畫面洋溢著祝禱般的氛圍，流露出日本畫家對於氣韻與色彩的細膩掌握。

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