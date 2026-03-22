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【藝週末．國際藝聞】紐約MOMA未眠之夢 傳遞非洲-加勒比精神

2026/03/22 05:30

威爾弗雷多．林最著名的作品〈叢林〉。（MoMA© Succession Wifredo Lam, ADAGP, Paris/ARS, New York 2025）威爾弗雷多．林最著名的作品〈叢林〉。（MoMA© Succession Wifredo Lam, ADAGP, Paris/ARS, New York 2025）

文／江青風

古巴藝術家威爾弗雷多．林（Wifredo Lam，1902-1982）成長於多元文化環境，母親有非洲剛果與古巴血統，父親為廣東移民，他一生中最重要的時間都在西班牙、法國和義大利度過。美國紐約現代藝術博物館（The Museum of Modern Art，簡稱MoMA）特展「威爾弗雷多．林：未眠之夢」（Wifredo Lam：When I Don’t Sleep, I Dream）回顧他自1920至1970年間的130多件藝術品，包括繪畫、大型紙上作品、插圖書籍、版畫、陶瓷等，展期即日起至4月11日。

出生於古巴的威爾弗雷多，21歲到馬德里接受畫家培訓，1938年西班牙戰爭時逃離至巴黎，結識畢卡索、布勒東（André Breton）等藝術家和作家，納粹占領巴黎期間，再逃至馬賽，與超現實主義藝術家合作。1941年回歸古巴後，威爾弗雷多融合超現實與立體派技法，將數十年來所面臨的殖民主義、種族主義和流離失所反映在創作裡，其中最著名的〈叢林〉（1942-43），自1945年來即被MoMA收藏，畫中富有想象力的線條、拉長的人物、錯綜複雜的構圖，描述的不只是加勒比海的景觀、居民，那充滿不安與威脅的氛圍，亦象徵戰爭的恐怖。威爾弗雷多以具象手法，透過偏暗色彩來描繪風景與人物，發展出獨特的視覺語言，傳遞他的「非洲-加勒比」精神。

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