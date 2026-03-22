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【家庭plus．徵文大拼盤】屆齡退休 休不休？

2026/03/22 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

面臨退休，該高興走入人生另一個階段，或還想再拚拚？做好規畫，就是最好的選擇……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈不脫節時代〉調整心態 從壓力釋放

文／簡綾仙（基隆市）

以前的我，生活總像開了全自動模式的機關槍，講話快、做事急，深怕手上的圖稿沒跟上進度，那種焦慮感不僅壓縮了生活，也常讓自己在家庭與案主之間顯得緊繃。

隨著年齡快邁向60，離65也不遠，面對退休這個轉折點，身為工會職人的我，體悟到這不應是職涯的終點。

我選擇繼續留在職場，並非出於恐慌，而是一種對生活的精進；年輕時拚的是速度與產量，但到了這個年紀，我更想修煉的是火候，生活中總有許多不可控的變數；職場上的改圖與溝通，對我而言，已不再是壓力，而是練習「優雅轉身」的修煉場。

選擇不退，是因為愛上了這種的工作狀態，我學會了睡前列清單，這些都是歲月贈與的定力，透過持續接案，我能保持與社會的對話，避免心境與時代脫節。

現在的我，懂得在繁雜的工作中，為自己留下一杯咖啡的留白，如果不被65歲這個數字給定格，我相信未來落下的每一道筆觸，會比年輕時更輕盈、更開闊，且更有溫度。

〈生活有目標〉年齡非關卡 心境最重要

文／陳以倢（新北市）

對於我來說，我覺得年齡並不是一個關卡，退不退休在於自己的心境，自己對生活的安排，有一些配套措施，或是替代方案，工作帶給我的，是成就感還是壓力？抑或兩者並存，這才是關鍵點。

原本自己在台灣有一份穩定的公務員工作，後來老公外派美國，幾經思索後，決定跟他一起來美國。

把台灣的工作辭了，就像退休一樣，一開始跟自己說，要讓自己好好休息，但幾個月後，開始覺得生活沒有目標，不知道自己的價值在哪裡？每天只有做家事，等著老公陪，這樣迷迷茫茫了好多年，才終於明白，不管在哪裡生活，不管是否有工作，一定要有自己的生活重心，有自己想做的事情，有自己的生活目標，知道自己的熱情在哪裡。

所以沒工作的我，反倒積極地想去尋找一份工作，與過往不同的是，以前是去找一份安穩、薪水不錯，最好還是大公司的工作，現在是傾向找一份自己喜歡、有熱情，也有能力勝任的工作，剛好也找到了。所以如果你問我65歲退不退？我的答案是，不退！

〈腳步趕不上〉科技變化快 與時俱進難

文／Hanchi（高雄市）

我是一名教師，實在很難想像自己在屆齡65歲時，繼續待在職場上的畫面。

面對日新月異的科技，以及永遠在更新的次文化，我清楚明白自己不論是思維或體力，年紀愈大，便愈不適合在教育現場上工作。近期，在幾年前曾考慮過要延後退休的前輩，都紛紛揮揮衣袖，不帶走任何一片雲彩，離開職場了。

離開教育現場的前輩，雖然不工作，原以為人生可能會變得很無聊，除了與子女共同出遊、在家含飴弄孫之外，有些單身的前輩，運用他們累積二、三十年所具備的經驗與能力，讓他們在沒有經濟壓力之餘，得以在科學館、美術館或非營利組織內開始做志工，展開他們各自的第二人生。

此外，我也看到有些前輩開始經營自己的餐館與咖啡店，讓那些曾經在他們心中所規畫的藍圖，在退休之後能夠慢慢綻放。雖說在年輕時便想著退休之後的生活，但面對高齡化的時代，我想，給自己多一點的期待與盼望，或許便是能讓我們有勇氣、有力量，繼續好好向死而生的動力吧！

〈愈忙愈起勁〉只要願意雇 就繼續做

文／莊賀全（新北市）

60歲的那年，從職場退了下來，本以為可以每天睡到自然醒，東飄西遊地過著閒雲野鶴逍遙的日子。

無意中卻發現喉頸部位出現了快速長大的腫塊，當醫師檢定為惡性腫瘤時，頓時青天霹靂，人生瞬間變成了黑白。經過一連串的醫療後，擺在眼前的是一疊疊的診察單和一包包藥品，整個人被沮喪和悲傷籠罩著，經濟壓力也接踵而來。

在病情稍穩定後，試著找份可以適任的差事，硬著頭皮，冒著被老闆辭退或自己隨時走人的心理準備再度回到職場。

想不到卻愈做愈來勁，老闆也是肯定有加，就在朝八晚五中，悄然忘記自己有病在身，在一次次的診察追蹤中，更是佳音不斷，最終擊退了病魔，擺脫了藥罐子，養老金也進帳了不少，回到職場讓我經濟、健康兩得利，這是我始料未及的。

現在的我已經是古稀之年了，仍然每天工作得不亦樂乎，只要雇主願意，我也願意一直做下去，直到不能做為止。

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