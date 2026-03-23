【藝術文化】旅美小提琴家曾耿元駐團台北愛樂 5/12誰與爭鋒

旅美小提琴家曾耿元（前）擔任台北愛樂少年樂團駐團音樂家，將攜手演出「誰與爭鋒」音樂會。（台北愛樂提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北愛樂少年樂團成立20週年，特別邀請旅美小提琴家曾耿元擔任駐團音樂家，曾耿元也將攜手樂團，於5月12日在兩廳院演奏廳舉行「誰與爭鋒」音樂會。

台北愛樂表示，曾耿元出生於台灣，曾獲柴可夫斯基國際音樂大賽「最佳新作品詮釋獎」，以及比利時伊莉莎白女王國際小提琴大賽銀獎。長期投入音樂教育，現任教於美國約翰霍普金斯大學琵琶第音樂學院，致力於培育新世代音樂家，並透過演出與教學持續深化音樂專業的傳承與實踐。

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對於加入台北愛樂少年樂團成為駐團音樂家，曾耿元表示，「孩子們對音樂與演奏的投入與純粹，是我多年來難得再次如此強烈感受到的力量。」他認為，成熟的樂團應擁有屬於自己的音色與音質，這是長時間淬鍊後自然形成的藝術語言，因此，他將協助樂團在弦樂發聲觀念、音準結構與聲部平衡上持續深化，逐步建立溫暖、深邃且富有層次的聲音風格，期盼未來能與樂團共同形塑更具辨識度的弦樂聲響。

將於5月登場的「誰與爭鋒」音樂會，匯集多首膾炙人口的經典協奏作品，由曾耿元擔任獨奏與領奏。曲目包括韋瓦第《B小調4把小提琴協奏曲》與巴赫《D小調雙小提琴協奏曲》，展現多重獨奏之間精巧細膩的對話；莫札特《降E大調交響協奏曲》第一樂章，則呈現獨奏與樂團之間的融合；壓軸是家喻戶曉的韋瓦第《四季》小提琴協奏曲。詳詢OPENTIX。

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