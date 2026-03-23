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【藝術文化】2026寶藏巖光節「微光之城」登場 體驗城市光影盛宴

2026/03/23 05:30

謝其軒〈水塔〉水、防水布、合成木、黑鐵、戶外燈，600×600×300公分。2026。（台北市文化基金會提供）謝其軒〈水塔〉水、防水布、合成木、黑鐵、戶外燈，600×600×300公分。2026。（台北市文化基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化基金會及寶藏巖國際藝術村主辦的「2026寶藏巖光節：微光之城（Colors of a Hidden Mountain）」，即日起至5月3日，分別在寶藏巖主展區以及蟾蜍山煥民新村衛星展區兩地展開。今年策展核心以「門」為隱喻，邀集謝其軒、胡縉祥、周柏慶、郭展良、陳昱榮、美國駐村藝術家Patrick D. Wilson等14組跨領域藝術家，透過燈光、聲音裝置與行為藝術，讓整座山城在光影交錯下形成持續變化的藝術調色盤。

其中，藝術家謝其軒於煥民新村推出的新裝置作品〈水塔〉，該作品以水、防水布、合成木、黑鐵與戶外燈打造。謝其軒在屋頂建構了一個從水池向上延伸至天空的階梯，成為展中引發深度思考的亮點。「階梯」向來是謝其軒作品中主要元素，新作品與2024年獲高雄獎首獎的作品〈Good morning! And in case I don’t see you, good afternoon, good evening and good night〉遙相呼應，象徵人們的目標與想望。

謝其軒受訪時表示：「作品在眷村屋頂設置一座特殊造型的戲水池，引人思考，當『戲水』此一行為被抬升至屋頂，原有建築的高度、邊界與使用方式亦隨之改變。戲水池便成為介於生活與景觀之間的構造物，使屋頂從附屬空間轉化為被凝視與想像的場所，重新組織人與建築、水平與高度之間的關係。」橫亙在觀者與天空之間的「黑水」充滿未知與神祕感，象徵著阻隔與引誘，作品透過反射與建構，將精神性向上延伸的拾級而上感與映照肉身的沉重感並置，亦隱喻當代人的生存困境與面對未知的恐懼不安。

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