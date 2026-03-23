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藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】老伴不在 說不出口的痛

2026/03/23 05:30

AI生成示意圖AI生成示意圖

文／水姑娘

不久前，我和外子陪婆婆北上探望她96歲的大哥。半年不見，大舅瘦得像被歲月抽乾了力氣，坐在輪椅上，眼神有些渙散。我站在旁邊，看著這麼虛弱的大舅，忍不住想到多年前奪走大舅媽生命的那場意外。

大舅與大舅媽結褵超過一甲子，是親友眼中最和樂、最互相依賴的夫妻。大舅媽到九十多歲仍堅持親手做飯，家裡永遠乾乾淨淨。只要提起他們，大家總說：「這兩人一定會一起走到百歲。」誰也沒想到，意外會在如此尋常的夜裡發生。

那天深夜，大舅媽醒來想去上廁所，輕聲喚大舅挪一下腿，好下床行走。大舅因重聽沒聽見，大舅媽起身時絆到大舅的腳，整個人向前倒下。高齡的身體禁不起劇烈碰撞，雖然救回一命，之後健康卻一路走下坡，不久便離開了人世。

出殯那天，大舅沒有哭，只是安靜地坐在房間裡，眼神渙散。家人從未向他提起意外的細節，但大舅似乎早已明白事情的始末，把所有的痛苦，默默藏在心裡。失去老伴後，大舅身子一天不如一天，像是心一起垮了，人也跟著慢慢萎縮下來。

原來，人到晚年最怕的不是自己先走，而是必須獨自面對沒有對方的日子。生命裡有些痛，不是哭出來就能釋懷，而是得靜靜地放在心底，慢慢地獨自承受。

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