【藝術文化】故宮北院變身神獸樂園 「文物中的奇幻生物」現身眼前

清劉九德的〈狻猊〉，絹本設色，175.3×237.8公分。唐宋時代職貢圖繪畫中就可見到從國外進貢的獅子，明代將之列入「龍生九子」，成為神獸。小朋友模仿畫中〈狻猊〉的動作表情擺拍，相當逗趣。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕從小就常聽到「鳳凰于飛」、「龍馬精神」，甚至罵人心胸狹隘「睚眥必報」或技冠群雄「獨占鰲頭」等，竟都有動物形象在其中。究竟「鳳凰」長怎樣？有人常類比成「雞」，但在古畫中，「鳳凰」竟是4種動物的綜合體？這些有趣的典故，都在故宮南院前年策畫的「神獸現形」特展大受歡迎，今年移師北院，重新規畫為「神獸再現」，讓國內外觀眾彷彿走進充滿「神氣」的動物園。

清戴洪的〈鳳凰祥雲〉（局部）畫中，鳳凰乍看像鳥類，卻是一種由雞頭、蛇脖、龜背、魚尾組合的幻想生物，加上五彩羽毛、6尺高等特徵，都突顯其高貴不凡。（記者凌美雪攝）

故宮北院昨（23）日舉辦「神獸再現—文物中的奇幻生物」特展開幕記者會，特別的是，有北港朝天宮多位代表以及一批如神獸般可愛的幼兒園小朋友受邀出席。故宮院長蕭宗煌表示，此次由南、北院區攜手推出「神獸再現」特展，以親子觀眾為核心，透過兼具故事性與藝術性的神獸主題，希望吸引大小朋友走入故宮。同時特別感謝北港朝天宮、台史博鼎力支持，慷慨允借珍貴典藏，讓展覽內容更加多元豐富。

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北港朝天宮出借的〈清 天上聖母聖符〉木雕板，吸引外國參觀者好奇。（記者凌美雪攝）

昨日是故宮的週一特別開館日，很多外國觀光客成團預約了導覽，還發現有熟悉中文的西方人，對著由朝天宮出借的〈清 天上聖母聖符〉木雕板的解說文字，鉅細靡遺地將此媽祖文物上的各種圖騰與象徵符飾，翻譯解說給同伴聽，可以想見外國人對於台灣媽祖信仰文化的好奇與興趣。北港朝天宮董事林恒毅表示，朝天宮文物館典藏300年來、近2萬件與北港媽祖信仰相關文物，此次展出3件工藝品，雖年代相對較近，但因工藝精湛、保存不易，皆極為珍貴。

策展人故宮器物處副研究員陳慧霞表示，此次特展以東亞文化圈為核心，時間橫跨上古先秦至近現代，展件類型從青銅器延伸至日常家居陳設，並攜手北港朝天宮及台史博拓展展覽面向，以「神獸長什麼樣子」、「神獸是什麼地位」、「神獸有什麼特殊能力」、「神獸出現在哪裡」4個提問為主軸，帶領觀眾探索這些神獸的前世今生。展覽分前、後檔期，共133組件文物，將展出至8月30日。

策展人南院處助理研究員王健宇則指出，有些神獸源自現實動物，透過突顯特徵賦予神聖象徵；也有結合不同動物特質的「跨物種」甚至半人半獸。在神話與信仰體系中，神獸既是神祇的象徵與坐騎，也用以辨識神明的職掌地位；在志怪傳說中，力量強大的神獸更被視為守護神。古人亦將對命運的祈願寄託於神獸，賦予祂們避邪、招財、祈福、長壽與招運等能力。因此，神獸形象出現在生活中，從宮殿屋脊裝飾、廟宇門前石獅到瓷器織品紋樣，象徵著守護、吉祥與祝福。

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