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【藝術文化】衛武營國際音樂節4月登場 巴洛克到當代前衛重磅獻演

2026/03/24 05:30

張玹《眾人協奏曲》。（衛武營提供）張玹《眾人協奏曲》。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「2026衛武營國際音樂節」將於4月10至19日登場，國際知名作曲家陳銀淑策畫17場演出，涵蓋管絃樂、室內樂、獨奏會等，由國內外音樂家引領觀眾，享受巴洛克到當代前衛的音樂饗宴。

衛武營藝術總監簡文彬表示，今年邀請到勇於挑戰框架的藝術家注入無窮創意，從駐節作曲家迪特．阿曼那充滿動能的協奏曲，到張玹打破觀演界線的《眾人協奏曲》，以及康倫．南卡羅超越人類極限的自動鋼琴音樂，同時透過邀請如尤森兄弟、漢娜—伊莉莎白．穆勒等國際頂尖音樂家，以及衛武營當代樂團對音樂持續深耕，讓觀眾遇見音樂的驚喜與奇蹟。

10日的開幕音樂會「從布拉姆斯到阿曼」由茱莉亞音樂院指揮系主任大衛．羅伯森率領國立台灣交響樂團，攜手鋼琴家安東．哥琛貝爾格，演繹作曲家迪特．阿曼的鋼琴協奏曲《大觸技曲》；下半場帶來布拉姆斯的第4號交響曲。

台灣作曲家張玹10至12日演出《眾人協奏曲》，融合大型互動感應聲音裝置，及AI空間流動感測，國內首見「參與式作曲劇場」；台灣頂尖音樂家組成衛武營當代樂團，16日推出《音樂謎題與遊戲》、18日《新與舊》音樂會，並邀請木笛演奏家邱聖芳演出，世界首演台灣作曲家林佳瑩委託創作。

11日也將放映紀錄片《自動鋼琴大師：康倫．南卡羅》，並有映後座談。南卡羅是20世紀作曲家，利用自動演奏鋼琴打孔紙捲，創造複雜節奏與速度，開拓全新音樂疆界精神，啟發無數當代創作者。

壓軸閉幕音樂會「最後四首歌」19日舉行，由簡文彬指揮高雄市交響樂團，攜手女高音穆勒獻唱理查．史特勞斯晚年絕筆《最後四首歌》，演繹布魯克納的第6號交響曲，以及梅湘的《被遺忘的奉獻》。

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