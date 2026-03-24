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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 許水富／六種生活的傾斜

2026/03/24 05:30

◎許水富◎許水富

◎許水富

1

找到自己平價的前世

事件中都是生活的骨骸

被輪迴過的第四次投胎

埋伏著不張揚的主義和抵達

2

寫了一首極短的詩給自己

清醒的細節。催眠著幻想

這些指甲刮過的老老話題

那年。你的溫柔入侵我花期已過的荒蕪

3

讀到一句真理蠢話

我故意置放在顧城的第九頁

直到深夜那些聲音長滿紅疹

我才知道錯過一次的醒悟

4

十二月的身體有肥大的感官

七公噸的形而下熔鑄一坨舍利子

我聽見隔壁有人喊我

淫淫蕩蕩的乳名少了六個筆畫

5

三餐全裸。少油少鹽少喧譁的人世

衣架上掛著去年掉落的哭聲

假牙。手稿和鑰匙都是墓誌銘

一生履歷。只有一句詞彙是尚未成形的自己

6

臨摹佛洛伊德。夢孵出三種幸福

我沉默如一幀水墨的念頭

聽范寬從山嶺走下來的步履聲

一幢遠方的點燃。亮出時間的停格

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