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【自由副刊】 許水富／六種生活的傾斜
◎許水富
◎許水富
．
1
找到自己平價的前世
事件中都是生活的骨骸
被輪迴過的第四次投胎
埋伏著不張揚的主義和抵達
．
2
寫了一首極短的詩給自己
清醒的細節。催眠著幻想
這些指甲刮過的老老話題
那年。你的溫柔入侵我花期已過的荒蕪
．
3
讀到一句真理蠢話
我故意置放在顧城的第九頁
直到深夜那些聲音長滿紅疹
我才知道錯過一次的醒悟
．
4
十二月的身體有肥大的感官
七公噸的形而下熔鑄一坨舍利子
我聽見隔壁有人喊我
淫淫蕩蕩的乳名少了六個筆畫
．
5
三餐全裸。少油少鹽少喧譁的人世
衣架上掛著去年掉落的哭聲
假牙。手稿和鑰匙都是墓誌銘
一生履歷。只有一句詞彙是尚未成形的自己
．
6
臨摹佛洛伊德。夢孵出三種幸福
我沉默如一幀水墨的念頭
聽范寬從山嶺走下來的步履聲
一幢遠方的點燃。亮出時間的停格
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