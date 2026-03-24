【自由副刊】 黃暐婷／小惡魔

◎黃暐婷

◎黃暐婷

隔壁家搬來了一個小惡魔。她小學三年級，長得像櫥窗裡精緻的洋娃娃，講話卻沒大沒小。「妳好醜，」她第一次在門口遇到我就說，「妳應該要減肥。」

我向我媽抱怨，我媽卻不站在我這邊。「她說的沒錯，」我媽跟著數落，「看看妳那個肚子，不認識的人還以為妳懷孕。」

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從此我叫她小惡魔。講話惡毒的小惡魔。長得漂亮心地卻不善良的小惡魔。小惡魔在社區很吃得開，叔叔阿姨都喜歡她，每次拜拜完都給她糖果餅乾。樓下和我同年的小芬甚至還說，希望自己的女兒能像小惡魔一樣可愛。

魅惑人心的小惡魔。雙面人小惡魔。

我盡可能避開小惡魔。她七點半上學，我八點才出門。她四點半放學，我五點之後再回家。我不想遇到小惡魔。天知道她又會對我說什麼惡毒的話。

有天下午，我媽叫我去自助餐店包便當回家。買完我繞去麵包店買剛出爐的布丁可頌。我邊走邊吃，不小心撞到一個彪形大漢。他在藥局門口抽菸，香菸燃燒的火星剛好掉到他刺滿龍虎的手臂。

「死肥婆，」他被燙得高舉拳頭，「我揍死妳。」

我以為自己完蛋了，雙腳一軟，差點把嘴裡的布丁吐出來，突然有雙又小又軟的手抱住我的大腿。

「媽媽。」是小惡魔。她不知何時站在我身邊。她仰起小巧的臉蛋，眼裡彷彿有一萬顆星星。「小心不要跌倒，妳肚子裡的小寶寶受傷怎麼辦。」

彪形大漢看到一臉無辜的小惡魔，收起手，露出不好意思的表情。他踩熄香菸，揮散菸味。臨走前，還紅著臉對小惡魔說再見。

小惡魔牽著我的手走了一段路。她的手柔滑細嫩，像一塊剛做好的新鮮豆腐。我小心翼翼輕握著，深怕自己會不小心捏碎。快到社區門口前，她甩開柔軟的小手。

「死肥婆，」小惡魔說，「以後就叫妳死肥婆。」

小惡魔蹦蹦跳跳進社區，向警衛和在大廳聊天打牌的叔叔阿姨問好，轉身就把大門關上。我愣在原地，看著每個見到她的人面露慈祥微笑。我突然滿腔怒火。小惡魔。我在心裡咒罵。這該死的小惡魔。●

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