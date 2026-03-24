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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《今生是最後一次》

2026/03/24 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《今生是最後一次》《今生是最後一次》
林黛嫚著，聯合文學出版

林黛嫚著，聯合文學出版

以小說的虛構形式，重組現實的處境，延續其散文《彼身：被指定的人生課題》的疾病書寫，更凝注在生命的思考與回顧。小說以不同寵物的視角，敘述主人翁翠翠的人生成長軌跡、組建家庭的過程，以及面臨癌症時與生活的對應態度及生命思考，可以說是透過疾病的死亡威脅，重組人生片段，留下對生離、死別的意義探詢和看法。以寵物為視角看待一家人的相處關係，實則是將寵物的生命與人結合，同為家庭的一份子，各有其分量，也是生命的平等看待、聚散緣分。情感出發點，在感傷中有溫情，任何的第一次經驗，在命運的難以捉摸下，也可能是最後一次，無奈之中不明說無奈，而是引導生命的緣起緣滅思考，也導向書寫是安頓身心的撫慰途徑。（魯雅）

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