【家庭plus．生活大補帖】高壓中 尋一片自由

圖／達志影像

文／Cindy

身為一名鋼琴老師，我常被問到一個問題：「老師，妳覺得什麼樣的學生才算認真？」是每天練琴三小時？還是進度永遠超前、從不請假？

最近，我心中對「認真」這兩個字，有了更深一層的定義。

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這位學生，在加拿大生活。她的工作是在賭場擔任荷官。每天10個小時的工時，長時間站立，高度專注。發牌、算錢、結算，每一個動作都必須精準，因為一旦算錯，面對的往往不是提醒，而是情緒失控、當場發飆的客人。

她形容那是一份「大腦幾乎被榨乾」的工作。但就是在這樣的生活狀態下，她主動跟我排了一週三堂鋼琴課。

老實說，當我第一次看到她的課表時，我是驚訝的。因為我知道，這樣的工時與壓力，對多數人而言，下班後只想躺平。但她沒有，她準時上課、準備筆記、提出問題。即使進度慢了，也從不敷衍。

直到最近，她傳了一封很長的訊息給我。她坦白說，接下來幾天，工作會特別忙碌，她想暫停課程。不是因為不想學，而是她發現在這樣的狀態下，自己已經無法好好練習，也沒辦法把上課的內容真正吸收。她不想只是「來上課」，卻沒有能力消化。

她在訊息裡，也談到了自己的生命歷程。

她曾在新加坡完成會計學業，卻因為好奇進入賭場工作，一做將近7年。這份工作，支撐了她，也讓她能分擔原生家庭的經濟壓力。來到加拿大打工度假後，她結婚、重新回到教會，開始思考：自己未來想成為什麼樣的人？她為自己設下一個目標：半年後，能在小組聚會中彈奏。

音樂，對她而言，不只是興趣，而是一種想要付出的方式。很多人聽到這裡，可能會說：「那她現在暫停，不就是不夠自律嗎？」

但身為老師，我看到的卻完全相反。

不認真的人，不會一週排三堂課；想逃避的人，不會提前說明、不會誠實面對自己的狀態。她選擇踩煞車，是因為她對學習負責。她清楚知道，學習不是撐過去，而是要走得下去。

這位學生，反而重新提醒了我一件事。

原來「認真」，不只是看成果與速度，而是在已經很辛苦的人生裡，仍然願意為自己保留一條成長的路。即使那條路走得慢，甚至需要暫停。

身為有家庭的人、身為照顧者、身為在異鄉打拚的大人，我們太習慣要求自己撐住。卻很少有人告訴我們： 「你已經很努力了，慢一點，沒有錯。」如果有一天，我的學生真的站在小組裡彈奏，那首曲子裡，一定不只是音符。而是她在高壓工作、現實責任與信仰追尋之間，為自己保留下來的那一小塊自由。

那也是她教會我的事──關於什麼叫做真正的認真。也關於在家庭責任、工作壓力與自我追尋之間，我們是否願意允許自己：慢一點，卻不放棄。

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