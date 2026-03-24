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【家庭plus．香草隨食札記】合歡 解鬱安神

2026/03/24 05:30

合歡粉紅花絲自花心向外散開，如古早女性整理妝容所用的粉撲，因此也得名「粉撲花」。合歡粉紅花絲自花心向外散開，如古早女性整理妝容所用的粉撲，因此也得名「粉撲花」。

文、圖／蔡以倫

傳統藥理認為，合歡皮味甘性平，能解鬱安神、活血消腫，常用於舒緩憂鬱、失眠或心神不寧。傳統藥理認為，合歡皮味甘性平，能解鬱安神、活血消腫，常用於舒緩憂鬱、失眠或心神不寧。

香草園周圍有棵樹，羽葉密生叢聚，如一面高大綠牆遮擋視野。但每當夜幕低垂，我總發現夕陽餘暉竟能從閉合羽葉間傾瀉而出，提醒我也該荷鋤歸去。春日枝頭會迸發豔紅似絨的粉撲花，在綠葉間星點綻放。羞澀閉合的葉，柔軟如煙的花，都來自於這棵名為「合歡」（Silk Tree）的樹。

合歡是豆科植物，葉子是細密的二回羽狀複葉，白天舒展如羽，但到了夜晚，葉片會慢慢合攏下垂，彷彿進入睡眠。古人觀察到這種現象，便稱它為「合昏」或「夜合」──日落葉合，夜色漸深。後來，人們更願意用輕柔的名字稱呼它：合歡，意為「合而歡樂」。

春日開花時，合歡的花是由一束束細長雄蕊組成。粉紅花絲自花心向外散開，如古早女性整理妝容所用的粉撲，因此也得名「粉撲花」。枝枒密生，常被種在庭園周圍，可當綠籬並可賞花，能見度高。

紅花合歡為觀賞品種，另有藥用品種之樹皮，稱為「合歡皮」。傳統藥理認為，合歡皮味甘性平，能解鬱安神、活血消腫，常用於舒緩憂鬱、失眠或心神不寧。也因此，有些中醫典籍甚至稱它為「忘憂樹」，將其視為「歡樂之木」，彷彿這棵樹能替人化開心中的鬱結。

在古詩中，合歡也用來形容一絲淡淡的感傷。唐．杜甫在《佳人》中提到「合昏」，說的正是這種日暮葉合的樹。當暮色降臨、葉片慢慢閉合，彷彿一天的喧鬧也隨之沉靜下來。

也許正因為如此，人們才把這棵能「解鬱安神」的樹稱為合歡。白天舒展、夜晚合攏，花朵輕柔如絲。它像是在提醒我們：當夜色來臨時，萬物都需要一點安靜與休息，而心裡那些未說出口的憂愁，也許會在風中慢慢散去。（作者為淡水香草街屋主人）

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