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【家庭plus．婚姻研究院】不吵不鬧 完全收服
婚姻研究院
文／晚出早歸
我和太太是高職時玩「小天使與小主人」認識的，她大我三歲，年紀差在婚後成了她最穩的底牌。她不吵、不念、不翻舊帳，卻總能讓我乖乖臣服。
我如果工作忙晚歸，她從不打電話，餐桌永遠留著溫熱飯菜，在我坐下時，輕輕說：「累了吧！」一整天的疲憊瞬間緩解。
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家裡東西壞掉，她只說：「有空看一下好嗎？我不太會。」語氣沒有拜託，我一邊修，一邊心甘情願「被需要」。
吵架時，她只平靜說：「這件事先這樣。」把戰場收起來，讓情緒無處施力。隔天，她淡淡補一句：「昨天的事，我想過了，你有一半是對的。」把情緒延後，讓我自己走回來。這種退讓，沒有委屈，沒有留下後座力。
婚姻裡真正的高明，不是抓住把柄，也不是抓住錯誤逼對方低頭，而是建立一個緩衝區，讓對方游移迷亂的心能安全著陸。
太太一直都懂，而我從不覺得自己輸了。
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