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【藝術文化】2026台灣戲曲藝術節旗艦大戲《金銀天狗》 上下本連台5月登場

2026/03/25 05:30

《金銀天狗》是典型內台胡撇仔戲，行當齊備、角色多樣，本次集結國內優秀中生代與青年世代演員同台共演。（傳藝中心提供）《金銀天狗》是典型內台胡撇仔戲，行當齊備、角色多樣，本次集結國內優秀中生代與青年世代演員同台共演。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的「2026台灣戲曲藝術節」，今年以「純棉與混種@繁花世代」為策展主題，匯聚21個團隊推出20齣節目。其中，為呈現歌仔戲最繁盛的內台時期藝術風華，今年旗艦製作特別委託國立台灣戲曲學院，將1950年代全台最具規模團隊「麥寮拱樂社」的經典連台大戲《金銀天狗》，以「上下本」形式重現舞台。5月15至17日於台灣戲曲中心大表演廳演出。此外，也首度於台灣音樂館推出為期近3個月的「紅蝴蝶追香：從內台到劇場的聲音特展」，帶領觀眾重溯1950至70年代商業內台的多聲腔聲景。

「紅蝴蝶追香」特展，藉由歷史影音，重溯1950至70年代商業內台的多聲腔聲景。（傳藝中心提供）「紅蝴蝶追香」特展，藉由歷史影音，重溯1950至70年代商業內台的多聲腔聲景。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示，旗艦製作《金銀天狗》是當年拱樂社的知名連台大戲，該團曾發展錄音團演出方式，並帶動電影歌仔戲拍攝風潮。本次演出由國家電影及視聽文化中心授權劇本，策展人紀慧玲擔任戲劇顧問，並以邱坤良整理的版本為基礎，將原有的10本戲濃縮為精華2本，適度保留1950年代節奏明快、情感飽滿的「四句連」時代風格。演員陣容集結中生代與青年演員，由明華園玄字團當家小生陳昕宇、明華園天字團當家小旦孫詩雯、何佩芸、鄭紫雲等「三生三旦」領銜演出。

製作人林顯源指出，《金銀天狗》劇情以清朝雍正年間為背景，描述玉蟬與素秋這對性格迥異的姊妹，因同時戀上楊玉郎而引發的愛恨與宮廷鬥爭，戲劇張力不輸當代電視長篇劇。音樂設計延續當年「胡撇仔戲」的跨文化編腔風格，融合歌仔、黃梅調、流行樂及西洋古典樂，並加入電子合成聲響與現代音響技術，回應「混種」的策展命題。

配合旗艦製作，藝術節同步推出「紅蝴蝶追香：從內台到劇場的聲音特展」，策展人傅裕惠將展覽分為4大單元，包括「血脈裡的基因」、「生活中的祭儀與餘興」、「在地與創新」及「童伶演藝」，展品核心源自傳藝中心長期累積的影音史料，並獲得視聽文化中心授權提供拱樂社劇本手稿與歷史錄音。特展亮點包含拱樂社內台戲《金銀天狗》與《小女俠紅蝴蝶》的原始錄音，其中更保留了當年許秀哖以童星身分演唱的珍貴音檔，民眾可透過掃描QR code現場聆聽。3月25日起至6月14日，於台灣音樂館3樓特展室展出。詳詢傳藝中心官網。

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