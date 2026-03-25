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【藝術文化】羅芳芸攜手周書毅、李文偉 聚合舞《當水落下》返台亞洲首演

2026/03/25 05:30

【藝術文化】羅芳芸攜手周書毅、李文偉 聚合舞《當水落下》返台亞洲首演聚合舞《當水落下》演出劇照。
（Johanna Baschke攝，聚合舞提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由旅德編舞家羅芳芸帶領的跨國創作平台「聚合舞 Polymer DMT」，將於4月初帶著全新作品《當水落下》（The Seas Between Us）回到台灣演出。作品聚焦於亞太地區複雜的文化傳承與地緣政治現狀，捨棄繁複的敘事，回歸到純粹的「身體」，將表演者的個人真實生命史、家族記憶與地緣背景搬上舞台。

【藝術文化】羅芳芸攜手周書毅、李文偉 聚合舞《當水落下》返台亞洲首演《當水落下》探討「華人」的文化身分在當代語境下的衝突與轉變。
（Johanna Baschke攝，聚合舞提供）

此計畫由德國德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心（HELLERAU - European Centre for the Art ）與埃森帕克中心（PACT Zollverein）共同製作。《當水落下》由羅芳芸擔任藝術總監，攜手台灣舞蹈藝術家周書毅與旅德新加坡藝術家李文偉（Lee Mun Wai）共同創作，曾受邀於萊比錫 Euro-scene Leipzig 藝術節演出。

羅芳芸表示，此作試圖深入探討「華人」的文化身分在當代語境下的衝突與轉變。周書毅以其紮根台灣，情感深沉與極具爆發力的身體語彙，回應生存於原生社會的困境與身分定位；而李文偉則以更流動的肢體節奏，透過旅外者的視角觀察華人社群與西方世界的關係，檢視自身文化混雜的特殊性。兩人的身體對話，也是兩段移民歷史、兩座島嶼、兩種生命韌性的交織。

羅芳芸認為，在德國演出的挑戰是跨文化溝通，思考如何讓歐洲觀眾理解華語世界的地緣政治；但回到台灣，面對的是對這些背景極其熟悉的觀眾，這是一種與「切身議題」的正面對話，既是力量也是巨大的壓力，舞作要「撐開一個空間」，讓觀眾暫留其中，感受文化在變局中的韌性與張力。4月3至5日在水源劇場演出。詳詢OPENTIX。

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