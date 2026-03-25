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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 呂珮綾／回音——記幻聽

2026/03/25 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎呂珮綾 圖◎郭鑒予

我不是聽見聲音

我是被聲音

住進來

一間忘了上鎖的屋子

黃昏一到

陌生人就坐在沙發上

替我把句子說完

他們知道我的名字

以及我沒說出口的念頭

知道冰箱裡只剩下

不敢打開的東西

――你看，他又在想了

――他以為沒人知道

牆壁練習呼吸

電風扇轉動的不是風

是一種命令

某種比我更早醒來的意志

我把杯子放下

杯子卻以為自己是耳朵

努力聽懂桌子的意思

時間碎裂得很有禮貌

一秒一秒

像排隊的陌生人

每一個都對我微笑

卻沒有一個

真的走向未來

思緒自行分裂

一半坐在我身體裡

另一半站在對街

對我比出手勢

――過來

――不要動

――你知道真相

――你不配知道

語言在嘴裡失火

字詞互相推擠

燒出不屬於任何語法的形狀

我說出口的

和我聽見的

在空氣中錯身而過

夜晚特別擅長

把燈光變成監視

我相信窗簾後面

一定有人

正在練習

如何成為我

我開始懷疑

鏡子是不是太誠實

它每次都會比我早一步

做出表情

我聽見醫生在說話

像一封寄錯地址的信件

我拆開

卻找不到收件人

世界變得非常用力

每個細節都大聲

時鐘敲擊我的骨頭

鞋帶暗示我

事情即將發生

但什麼也沒有發生

只有警覺

像沒電的警報器一樣

持續鳴叫

我試著去相信這一切

只是暫時性

就像雨

就像霧

就像一場語意過多的夢

但夢沒有醒來

夢只是換了一個角度

繼續盯著我

如果你問我現實在哪裡

我只能指向

不斷移動的邊界

我偶爾清醒

偶爾透明

偶爾確信自己

正在被拆解

被命運分門別類

貼上標籤

送進不同的抽屜

而我坐在抽屜之間

試著記住

哪一個聲音

曾經叫過我

真正的名字

明明一開始只是

音量旋鈕被人輕輕轉動了

沒有人注意

甚至連我自己也是

世界仍然照常營業

紅綠燈輪流呼吸

便利商店的門鈴

每次開啟都像在對我點名

空氣開始有了邊框

語句落地前

會先在半空停留

詢問著：「你確定要相信我嗎？」

我說不出，不

因為懷疑需要力氣

而我正在節省

牆壁開始有意見

它們對距離過敏

每當我靠近

就把影子拉長

像要提醒我

一切界線並不穩固

就連電線桿也學會了比喻

它們站在路邊

反覆示範

如何把思緒

拉得過緊

直到嗡嗡作響――

我又聽見聲音但是

不是從耳朵

而是從「之間」裡面

兩個念頭的縫隙

兩個呼吸未對齊的瞬間

有人叫喊我

語氣像一枚

忘記帶走的備忘錄

反覆播放

沒有署名

語言又開始分裂、分裂

詞語長出了毛孔

「光」

可能是太陽

也可能是監視或者眼睛

「愛」

是撫摸

也是入侵者的腳

句子不再保證

前後一致

它們像沒有通過審核的新聞

一邊發布、修改

我慢慢走路

因為地面可能會突然

改變立場

影子不再跟隨

它們提早到達

在轉角等我

像知道些什麼

而我還沒被告知

時間變得混濁

但並不友善，昨天

會突然坐到今天的位置

明天偶爾插話

牆上的時鐘只是裝飾

真正運作的是焦慮

它精準、無休

把每一秒

切成太多碎片

我試著記錄

但筆記本拒絕成為證人

字會自行重排

把「我在這裡」

改成「你不該在這裡」

他們說「那只是你的想法」

――但想法

已經有了重量

它們坐在我胸口

像不願離席的訪客

他們說「不要想太多」

可是「多」

是一個無法刪除的數值

在腦內持續增殖

沒有上限

我想解釋

但語言在出口前

自我審查

只剩下

安全、無害、空洞

於是我點頭

像一個通過測試的正常人

把世界暫時

調成靜音

夜晚特別勤勞

它把白天遺漏的線索

一一補齊

天花板成為螢幕

播放我未參與的會議

所有人都知道流程

只有我

忘記了入場方式

恐懼不是尖叫

而是一種

持續運作的低頻

它說：

保持警覺

保持清醒

保持你自己

但不要太像你自己

藥物像一條柔軟卻陌生的毯子

覆蓋感官

讓邊角變鈍

聲音後退

但沒有離開

像躲進隔壁房間

繼續竊聽

我開始分不清

平靜

是不是副作用

情緒被調成

中等亮度

悲傷不再刺眼

快樂也不再可靠

我站在中間

學習一種新的平衡

不相信全部

也不完全否定

偶爾，世界會對齊

讓一句話

只是一句話

讓一扇門

只是一扇門

屆時我會記住這種感覺

像記住一個

可以回家的地址

我知道

這不是結束或治癒

只是今天

感官暫時沒有背叛我

而我還在這裡

在裂縫中

繼續成為一個人

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