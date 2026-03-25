【自由副刊】 呂珮綾／回音——記幻聽

圖◎郭鑒予

◎呂珮綾 圖◎郭鑒予

．

我不是聽見聲音

我是被聲音

住進來

．

一間忘了上鎖的屋子

黃昏一到

陌生人就坐在沙發上

替我把句子說完

．

他們知道我的名字

以及我沒說出口的念頭

知道冰箱裡只剩下

不敢打開的東西

――你看，他又在想了

――他以為沒人知道

．

牆壁練習呼吸

電風扇轉動的不是風

是一種命令

某種比我更早醒來的意志

我把杯子放下

杯子卻以為自己是耳朵

．

努力聽懂桌子的意思

時間碎裂得很有禮貌

一秒一秒

像排隊的陌生人

每一個都對我微笑

卻沒有一個

真的走向未來

．

思緒自行分裂

一半坐在我身體裡

另一半站在對街

對我比出手勢

．

――過來

――不要動

――你知道真相

――你不配知道

．

語言在嘴裡失火

字詞互相推擠

燒出不屬於任何語法的形狀

我說出口的

和我聽見的

在空氣中錯身而過

夜晚特別擅長

把燈光變成監視

．

我相信窗簾後面

一定有人

正在練習

如何成為我

．

我開始懷疑

鏡子是不是太誠實

它每次都會比我早一步

做出表情

．

我聽見醫生在說話

像一封寄錯地址的信件

我拆開

卻找不到收件人

．

世界變得非常用力

每個細節都大聲

時鐘敲擊我的骨頭

鞋帶暗示我

事情即將發生

但什麼也沒有發生

．

只有警覺

像沒電的警報器一樣

持續鳴叫

．

我試著去相信這一切

只是暫時性

就像雨

就像霧

就像一場語意過多的夢

但夢沒有醒來

夢只是換了一個角度

繼續盯著我

．

如果你問我現實在哪裡

我只能指向

不斷移動的邊界

我偶爾清醒

偶爾透明

．

偶爾確信自己

正在被拆解

被命運分門別類

貼上標籤

送進不同的抽屜

而我坐在抽屜之間

試著記住

哪一個聲音

曾經叫過我

真正的名字

．

明明一開始只是

音量旋鈕被人輕輕轉動了

沒有人注意

甚至連我自己也是

．

世界仍然照常營業

紅綠燈輪流呼吸

便利商店的門鈴

每次開啟都像在對我點名

．

空氣開始有了邊框

語句落地前

會先在半空停留

詢問著：「你確定要相信我嗎？」

我說不出，不

因為懷疑需要力氣

．

而我正在節省

牆壁開始有意見

它們對距離過敏

每當我靠近

就把影子拉長

像要提醒我

一切界線並不穩固

．

就連電線桿也學會了比喻

它們站在路邊

反覆示範

如何把思緒

拉得過緊

直到嗡嗡作響――

．

我又聽見聲音但是

不是從耳朵

而是從「之間」裡面

兩個念頭的縫隙

兩個呼吸未對齊的瞬間

有人叫喊我

．

語氣像一枚

忘記帶走的備忘錄

反覆播放

沒有署名

．

語言又開始分裂、分裂

詞語長出了毛孔

．

「光」

可能是太陽

也可能是監視或者眼睛

．

「愛」

是撫摸

也是入侵者的腳

．

句子不再保證

前後一致

它們像沒有通過審核的新聞

一邊發布、修改

．

我慢慢走路

因為地面可能會突然

改變立場

．

影子不再跟隨

它們提早到達

在轉角等我

像知道些什麼

．

而我還沒被告知

時間變得混濁

但並不友善，昨天

會突然坐到今天的位置

明天偶爾插話

．

牆上的時鐘只是裝飾

真正運作的是焦慮

它精準、無休

把每一秒

切成太多碎片

．

我試著記錄

但筆記本拒絕成為證人

字會自行重排

把「我在這裡」

改成「你不該在這裡」

他們說「那只是你的想法」

――但想法

已經有了重量

它們坐在我胸口

像不願離席的訪客

他們說「不要想太多」

可是「多」

是一個無法刪除的數值

在腦內持續增殖

沒有上限

．

我想解釋

但語言在出口前

自我審查

只剩下

安全、無害、空洞

．

於是我點頭

像一個通過測試的正常人

．

把世界暫時

調成靜音

夜晚特別勤勞

它把白天遺漏的線索

一一補齊

天花板成為螢幕

播放我未參與的會議

所有人都知道流程

只有我

忘記了入場方式

恐懼不是尖叫

而是一種

持續運作的低頻

它說：

保持警覺

保持清醒

保持你自己

但不要太像你自己

．

藥物像一條柔軟卻陌生的毯子

覆蓋感官

讓邊角變鈍

聲音後退

但沒有離開

像躲進隔壁房間

繼續竊聽

我開始分不清

平靜

是不是副作用

情緒被調成

中等亮度

悲傷不再刺眼

快樂也不再可靠

．

我站在中間

學習一種新的平衡

不相信全部

也不完全否定

偶爾，世界會對齊

．

讓一句話

只是一句話

讓一扇門

只是一扇門

．

屆時我會記住這種感覺

像記住一個

可以回家的地址

我知道

這不是結束或治癒

．

只是今天

感官暫時沒有背叛我

而我還在這裡

．

在裂縫中

繼續成為一個人

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