【家庭plus．生活停看聽】家務雜事 一枚枚勳章

圖／達志影像

文／徐珮綾

今天又是一個早起的日子，我按照慣例，起床之後走向陽台的洗衣機，把前一晚設定預約，早上6:00洗好的衣服依序拿出來晾曬好。這個天空已經魚肚白的時間，兩個寶寶和老公都還幸福地與棉被深度纏綿呢！

處理過衣服，接著是收拾混亂如戰火襲擊過的客廳，玩具、水杯、拼圖、畫紙和四散的蠟筆、軌道，無盡地說明了我們昨晚用了多大的力氣忍住不打壞孩子們自由奔放的乾淨靈魂，再次讚歎自己又打贏了一場內心的戰役。

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還沒結束，接下來的任務是移動到廚房現場，把孩子該帶的餐具收好，就可以開始準備早點囉！通常煎蛋、熱蔥抓餅的等待時間，兩個睡眼惺忪的寶貝就會接連從房間走出來，撒嬌地環抱住我的大腿，把全身重心都靠在我身上。「媽媽在幹什麼？」稚氣的語音讓我忍不住把他們抱得緊緊的。

不知道從何時起，每天早上上班前，都是由無從數算、零碎到不行的家務瑣事和協助孩子完成整裝來填滿，直到送他們出門，匆匆趕上我最後一分鐘的上班打卡時間，才開始能將呼吸調慢、把心思慢慢轉移到辦公桌上。

能夠找到令人放心的保母和學校照顧兩個孩子，對我來說已經是無比的幸運，上班前的奮鬥和下班後的體耐力挑戰，我也欣然接受。每天不停地完成日復一日的那一件件小事，更慢慢成為了我的勳章。我知道，在別人看來沒什麼了不起的曬曬衣服、收收玩具、做份早餐，都是雖非不能取代，但能使家庭順利運轉又充滿溫度的重要齒輪。沒有人頒獎給我，可是我自己知道，掛念著家事、規律持守著家務的心意值得很大的肯定。

有句話說：「在小事上忠心，會被交付更大的事。」或許就是像這樣吧！我不知道這算不算得上忠心，但是能對於這諸多小事樂在其中、不等待別人的認定就感覺到價值，這已經是我好大的充實和滿足。如果還有在家務和育兒的環節迷失方向、找不到浮木的媽媽，我好希望把這個勳章也頒給妳，我們都享受在這些小事上吧！

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