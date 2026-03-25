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【家庭plus】我家的餐桌
圖／李月治
共餐人數：3人
菜色說明：平日上班匆忙，晚餐通常簡單煮碗湯麵、下幾顆水餃，或來盤蔥花蛋炒飯，就能解決一餐。週末女兒回來，就得認真煮食了。我喜歡去傳統市場採購，挑菜、備料、烹煮，讓離家工作的女兒好好品嘗媽媽的味道。
今晚的菜色全是兩個女兒喜歡的：香煎鱈魚。鱈魚洗淨瀝乾，沾點太白粉下鍋煎赤赤，外酥內嫩，味道鮮美，女兒直呼好吃。
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向小農買的地瓜葉鮮嫩欲滴，洗淨後，熱鍋爆香蒜末，加入地瓜葉快炒，就是一道爽口的蒜炒地瓜葉，清脆好吃。再來是金沙櫛瓜，取一顆鹹蛋切碎，放入油鍋爆香再加入櫛瓜拌炒，鹹香下飯。湯是女兒最喜歡的玉米排骨湯，秋冬的玉米最著時，香甜可口，女兒連喝了兩大碗。
吃飽飯，女兒舔嘴咂舌滿足地說：「家常菜，最實在。」（文、圖／李月治）
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