自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2026/03/25 05:30

圖／李月治圖／李月治

共餐人數：3人

菜色說明：平日上班匆忙，晚餐通常簡單煮碗湯麵、下幾顆水餃，或來盤蔥花蛋炒飯，就能解決一餐。週末女兒回來，就得認真煮食了。我喜歡去傳統市場採購，挑菜、備料、烹煮，讓離家工作的女兒好好品嘗媽媽的味道。

今晚的菜色全是兩個女兒喜歡的：香煎鱈魚。鱈魚洗淨瀝乾，沾點太白粉下鍋煎赤赤，外酥內嫩，味道鮮美，女兒直呼好吃。

向小農買的地瓜葉鮮嫩欲滴，洗淨後，熱鍋爆香蒜末，加入地瓜葉快炒，就是一道爽口的蒜炒地瓜葉，清脆好吃。再來是金沙櫛瓜，取一顆鹹蛋切碎，放入油鍋爆香再加入櫛瓜拌炒，鹹香下飯。湯是女兒最喜歡的玉米排骨湯，秋冬的玉米最著時，香甜可口，女兒連喝了兩大碗。

吃飽飯，女兒舔嘴咂舌滿足地說：「家常菜，最實在。」（文、圖／李月治）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中