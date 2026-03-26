【藝術文化】尼爾森斯領軍 萊比錫布商大廈管弦樂團5月訪台巡演

尼爾森斯與萊比錫布商大廈管弦樂團被譽為這個時代最值得期待的指揮與樂團組合。

（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕從1743年的16人，到至今逾170人的全球最大民間樂團，「萊比錫布商大廈管弦樂團」（Gewandhausorchester Leipzig）以280年歷史，寫下跨越3個世紀的音樂傳奇，浪漫派作曲家孟德爾頌是團史上最有名的首席指揮，而現任安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）則備受廣大樂迷與音樂家們的愛戴。尼爾森斯將於5月親自率團，於台北、台南巡演。

鋼琴家尤利安娜．阿芙蒂耶娃。（MNA提供）

做為全球歷史最悠久的民間管弦樂團，萊比錫布商大廈管弦樂團曾由孟德爾頌、布拉姆斯等大師親自執掌。在兩德分裂時期，更是東德最重要的文化支柱與精神堡壘，守護著未受干擾的「萊比錫音色」，是在德國天團地圖裡持續閃耀的光芒。

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男高音克勞斯．弗洛里安．沃格特。（MNA提供）

指揮尼爾森斯最近因美國波士頓交響樂團的續約問題引發話題，另一方面卻意外驗證了他備受音樂家們敬重與歡迎的程度，維也納愛樂與柏林愛樂甚至公開力挺。誠如《衛報》曾經對他的稱讚：他是「當今樂壇最令人振奮、最受追捧的指揮家之一」。

來自拉脫維亞的尼爾森斯，雖然年僅47歲，但與歐美各大天團合作的履歷輝煌，曾於拜魯特音樂節指揮《羅恩格林》，也曾指揮維也納新年音樂會。2018年起擔任萊比錫布商大廈管弦樂團總監至今，他與這個超過兩百年德意志底蘊的傳奇樂團融為一體，成就了這個時代最值得期待的指揮與樂團組合。

此次攜手登台，將先於5月23日在國家音樂廳展現德俄交響的巔峰對話。由蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃，演繹拉赫曼尼諾夫最具情感深度的《第2號鋼琴協奏曲》；下半場的蕭士塔高維契《第十號交響曲》，不僅是為尼爾森斯4度摘下葛萊美獎的權威詮釋，也是史上首個國際樂團在台以超大編制呈現這部鉅作。

5月24日在台南文化中心的演出，更將重現185年前由該樂團首演的舒曼《春天》正統原音；還有華格納《女武神》第1幕（音樂會形式），集結沃格特等3位拜魯特級頂尖華格納名家，可說是睽違25年再度有國際樂團在台演出《女武神》，也將讓府城接軌全球最頂尖的史詩巔峰。音樂會詳詢MNA牛耳藝術。

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