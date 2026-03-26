【藝術文化】採集在地聲景與歷史標記 黃若打造台中版「浮聲之城」

「浮聲之城」指揮與各聲部分散在大劇院不同空間，對演出者來說是默契極大挑戰。

（台中國家歌劇院提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕曼徹斯特國際工房與黃若合作交響樂「浮聲之城」音樂會，採集台中市政中心、秋紅谷、廟宇、遺址等6條路線，將在地聲景與歷史標記載入手機App，打造「專屬台中」城市聲景，3月28、29日將在台中國家歌劇院演出4場。

「浮聲之城」作曲家黃若（左3起）、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、製作人Pete Vance，以及國立台灣交響樂團指揮張致遠（左1）。

（記者黃旭磊攝）

「浮聲之城」昨（25）日在國家歌劇院舉辦試演，紐約華裔作曲家黃若、指揮張致遠及英國曼徹斯特國際工房製作人Pete Vance，經台中國家歌劇院藝術總監邱瑗引介，說明從市政中心、廟宇、遺址到公共藝術，將台中街道聲景與歷史標記，載入聽眾手機App，創造「擴增實境」音樂地圖。

請繼續往下閱讀...

國立台灣交響樂團（NTSO）昨日搶先演出精選片段，首席樂手在劇院不同角落觀看「螢幕指揮」，交響樂以科技與沉浸式手法演出，指揮張致遠說，「從沒站在高台對著螢幕指揮過，體驗相當特殊。」

「浮聲之城」由台中國家歌劇院與英國曼徹斯特國際工房、美國紐約林肯中心、香港西九文化區等場館共同製作，2024年6月於曼徹斯特Aviva Studios世界首演後，已巡演紐約、倫敦、北京等地，超過10萬名觀眾在不同城市穿梭，製作人Pete Vance形容，這是一封來自城市的邀請函，邀請觀眾與周遭環境、與彼此連結。

製作團隊規畫台中版6條路線，從市政中心、廟宇、遺址到公共藝術，把在地聲景與歷史標記載入手機App，創造「擴增實境」音樂地圖，而回到歌劇院後，由指揮張致遠帶領國立台灣交響樂團現場演奏完整版《浮聲之城》，演奏者從指揮所在舞台深處，一路分散在觀眾席走道與兩側空間，觀眾可在劇場內隨意走動，或找最舒服角落坐下，任由療癒音樂穿透全身。

黃若說，他發現紐約和台中的街道，大家都在看手機，視頻把人與人隔離起來，他想到怎麼樣用手機這個器具把大家結合，「浮聲之城」在演出前就把聽眾先帶進來，演出後還能餘韻未盡。

Pete Vance強調，在數位時代，人們比以往更相連，也更孤獨，這部作品用音樂讓陌生人擦肩而過時，共享同一段旋律，3月28、29日在台中國家歌劇院演出4場，「牽手套票」4張（含）以上，享8折優惠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法