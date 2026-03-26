【藝術文化】國美館兒藝基地「遊色場 」 邀親子共製循環家具

「蠟筆再製所」回收短小髒污的舊蠟筆，製作成具有個人特色的蠟筆。

（產房、國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館台灣兒童藝術基地於4月4日起啟動兒童月系列活動，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，邀請吾島文化、產房．廢料棲息地、小餅乾藝術學堂及隆中向上教育基金會共同合作，引導親子從日常生活中思考資源使用與環境永續。活動免費參與，現已開放報名。

國美館指出，今年兒童月以「遊色場：混色×循環站」為主題。面對氣候變遷，未來世代將承受更直接的環境衝擊，因此兒藝基地以永續實踐為出發點，引導親子關注資源循環。微型兒童藝術教育展「遊色場：混色×循環站」由藝術家陳珈汝利用前兩年教育展保留的素材與剩餘材料做為創作底材，重新組構成作品，並邀請現場觀眾共同參與彩繪，讓材料在循環利用中生成新貌。

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此外，兒藝基地亦規畫多場手作工作坊。4月25日推出的「蠟筆再製所：舊蠟筆回收工作坊」，將過短或髒污的回收蠟筆經整理清潔後重新製作；同日舉辦的「禮物循環站：木箱再製工作坊」，則邀請親子拆解展覽使用過的木箱，重新打磨裝飾成書櫃、矮桌或板凳等生活家具。此外，「感官遊戲場：永續創作五感派對」運用邊角料與自然素材，引導孩童透過多元感官進行創作。

兒藝基地與隆中向上教育基金會則合作推出「SOGA STOP!」插畫展與永續主題繪本閱讀，透過圖像故事引導孩子認識生活中的永續行動，完成任務單可獲得小禮物。詳詢國美館官網。

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