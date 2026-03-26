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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 鄭聿／講電話

2026/03/26 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎鄭聿 圖◎徐至宏

我跟小銘最後一次講電話，在討論颱風會不會來。

戴著眼鏡的小銘，斯文且比我高，卻不太起眼。他是我國中最要好的同學，經常下課後各自回到家又拿起市話，繼續閒聊學校的日常，以及教室之外正在流行的事：看了哪些電視節目，有什麼新歌手發了專輯，下週即將上映的電影。又例如那個年代罕見的男性雜誌《men’s uno》試刊號剛上市，封面是我們一致認為帥氣陽光的年輕李李仁。當年我跟小銘合資買了一本，至今仍放在他家。

不愛體育課打籃球的人，總是物以類聚，會站在場邊裝忙或樹蔭下躲著什麼。在國中那樣尷尬但不停萌芽的年紀，我們的友誼如同夾縫中求生存的互助會，彼此掩護搖搖欲墜的課業跟人際關係。因為長相氣質被分在同一組，就不會是落單的最底層了吧。

外頭的白雲跟建築物被大太陽打出了陰影。不上體育課的時候，教室就是我跟小銘的主場，我們不擅長互相丟球，卻很懂得一個開話題一個秒回應；操場上老是有人自由走動，小銘跟我偷偷傳了紙條，抱怨他們為什麼可以不用上課啊。另一張紙條是問對方放學要不要去吃冰跟逛街。還有一張我寫著某個男同學好喜歡半夜撥電話給我大聊特聊《聖經》，一度以為他在傳教，刻意壓低的聲音在我耳裡更像是傳情。「半夜？」小銘難得對此提出關鍵性的質疑，可是點到為止。畢竟尚未流行起來的事物，我們往往是避而不談的。

畢業後，我考上一間不算好的高中而小銘去讀五專，通話次數變少，也不常見面。教室裡愈來愈熱，無暇再去管外面有沒有人走動、球場上會不會出現一顆落單的球。似乎也是從那時開始，這個世界分裂為再多的步驟都無法拼湊全貌。我一邊擔心自己會變成一個跟大家不一樣的人，一邊對未來的生活充滿好奇。

「颱風會來嗎？」應該會吧。

「好想放假。」你暑假要幹嘛？

最後那次講電話，約了暑假碰面。我不記得小銘是回答好，還是不好。

隔了一週，傳來他在學校跳樓的消息。

接著在家裡訂的報紙一角我看到了新聞，短短幾行，沒寫什麼原因。

颱風宛如一顆擦邊球閃了過去。

放完暑假我談了人生第一場戀愛。而且是同班同學呢。如果小銘知道了，一定會罵我見色忘友。

還真的是。我猜，當時的我看起來就像是颱風不曾登陸，沒造成任何災情的樣子。

再後來我經歷了更多的戀愛跟挫折，成為大人才有的遺憾令人疲累，並沒有時時刻刻惦記著這位國中好友，但小銘的長相我始終毫不費力就能清晰回想起來；他在我的生命中扮演了什麼呢，是偶然重疊幾年的過客？還是必須跌進谷底身在絕境，才足以觸發隱藏任務的角色？曾搜尋他的本名好幾遍，試圖重建與之相關的記憶，結果沒一項符合。也是啦畢竟九〇年代下半就不在了嘛，他甚至沒用過手機、沒用過暢行無阻的網路，沒親眼見證到下一個世紀的快速變化。

最後的通話，裡頭的時區颱風永遠還沒來，我跟小銘的每一句話，穿梭曲折的線路與黑暗的隧道，雖然搖搖欲墜，仍抵達了另一端──可是，我們應該有聊到颱風以外的東西吧。假設小銘在另一端，我會建議他下次用LINE啦現在沒人花錢打市話了，大概也會提及李李仁結婚的舊聞。「跟誰？」陶子啊主持星光大道那個。「那是什麼？」紅極一時的歌唱選秀節目不過也停播多年了。「李李仁後來在幹嘛？」跑去演戲了前陣子他演的台劇第一集就跟你一樣欸。「什麼一樣？」……

實在太久沒講電話，交集的部分又少，沒了以往丟球般的默契，我只好慢慢跟小銘更新這幾十年的近況，以及那些早就流行起來而我們總是避開的事情；也想告訴他，這個世界已經準備得差不多了，能夠承接各種不同樣貌跟觀念的人，在短暫的一輩子裡可以重生很多次。真的。還有，你不要突然給我掛掉啦──我好想故做輕鬆這麼說，偏偏說不出口。 ●

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