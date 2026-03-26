【自由副刊】 沈眠／人生被搖滾樂拯救

◎沈眠

◎沈眠

．

The Velvet Underground〈Rock And Roll〉：

「You know, her life was saved by rock and roll」

．

很快，高速且強悍的

地下就起來了，她在每一次的震盪裡

找到自己的重量，應該是

靈魂在日復一日現實生活所削除的

輕浮，但那麼地嚴肅

那麼地不可動搖，於是她不斷加速

試圖重新登入最好的王國

音樂必須是不死的，唯其如此

她就是不死的

．

她有她的絲絨必須保護，即便

編織了厭倦、傷害與孤獨

依舊願意忍受平庸，屢次承接

無可閃躲的邪惡，她需要精確的榫

接合每一次的犯錯，人生是

重複的失敗，被規畫為罪惡的一部分

無路可出的普通人，就得不到

幸福，但她還有她的絲絨可以墜入

．

那些歌唱，那些遙不可疑的傳奇

比腐蝕更真實，一點一滴

洞穿她，堪比性愛，最凶惡的撞擊

從未體驗過的死，顯露的死

隱藏的活，在耳朵深處生長的幻想史

無數回合起飛，為了讓自己前所未有地

擁抱美麗的故事，永無止境

．

靈魂應該是非法的快樂，她想要

更多的利益，更繁華的燃燒

對宇宙施展爆炸，狂亂是誰比誰無情

就那樣淵默而無聲地，可貴地前進

被絲絨環繞著，愈來愈熟成

人心的往復，何苦被現在終止呢

不妨把時間撥得更快，更接近那些死

．

追求體內長出絲絨，她擁護自己

每一寸，難能可貴的柔軟

以及潮溼的，那些剩餘的傘

還有憂愁的樂手，上班日復一日

絕望比病毒更合法難道不是嗎

嚴重滲透的靈魂，摩擦的謎

還有哪裡值得竊取，她只想劃掉全人類

帶著複雜的行李，不再被任何什麼

誘惑，拒絕活得模稜兩可

．

生命是有限的，但搖滾讓她成為

無限的人，無限就是全部

想像的盡頭，音樂是臃腫的詩

充滿各種姿態，愈來愈鮮豔

感官激盪，穿過情感墳場

絲絨是她的靈魂，是她的故事

她相信一切始於此，逐日到無窮

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法