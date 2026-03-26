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【自由副刊】 沈眠／人生被搖滾樂拯救
◎沈眠
◎沈眠
．
The Velvet Underground〈Rock And Roll〉：
「You know, her life was saved by rock and roll」
．
很快，高速且強悍的
地下就起來了，她在每一次的震盪裡
找到自己的重量，應該是
靈魂在日復一日現實生活所削除的
輕浮，但那麼地嚴肅
那麼地不可動搖，於是她不斷加速
試圖重新登入最好的王國
音樂必須是不死的，唯其如此
她就是不死的
．
她有她的絲絨必須保護，即便
編織了厭倦、傷害與孤獨
依舊願意忍受平庸，屢次承接
無可閃躲的邪惡，她需要精確的榫
接合每一次的犯錯，人生是
重複的失敗，被規畫為罪惡的一部分
無路可出的普通人，就得不到
幸福，但她還有她的絲絨可以墜入
．
那些歌唱，那些遙不可疑的傳奇
比腐蝕更真實，一點一滴
洞穿她，堪比性愛，最凶惡的撞擊
從未體驗過的死，顯露的死
隱藏的活，在耳朵深處生長的幻想史
無數回合起飛，為了讓自己前所未有地
擁抱美麗的故事，永無止境
．
靈魂應該是非法的快樂，她想要
更多的利益，更繁華的燃燒
對宇宙施展爆炸，狂亂是誰比誰無情
就那樣淵默而無聲地，可貴地前進
被絲絨環繞著，愈來愈熟成
人心的往復，何苦被現在終止呢
不妨把時間撥得更快，更接近那些死
．
追求體內長出絲絨，她擁護自己
每一寸，難能可貴的柔軟
以及潮溼的，那些剩餘的傘
還有憂愁的樂手，上班日復一日
絕望比病毒更合法難道不是嗎
嚴重滲透的靈魂，摩擦的謎
還有哪裡值得竊取，她只想劃掉全人類
帶著複雜的行李，不再被任何什麼
誘惑，拒絕活得模稜兩可
．
生命是有限的，但搖滾讓她成為
無限的人，無限就是全部
想像的盡頭，音樂是臃腫的詩
充滿各種姿態，愈來愈鮮豔
感官激盪，穿過情感墳場
絲絨是她的靈魂，是她的故事
她相信一切始於此，逐日到無窮
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