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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 沈眠／人生被搖滾樂拯救

2026/03/26 05:30

◎沈眠◎沈眠

◎沈眠

The Velvet Underground〈Rock And Roll〉：

「You know, her life was saved by rock and roll」

很快，高速且強悍的

地下就起來了，她在每一次的震盪裡

找到自己的重量，應該是

靈魂在日復一日現實生活所削除的

輕浮，但那麼地嚴肅

那麼地不可動搖，於是她不斷加速

試圖重新登入最好的王國

音樂必須是不死的，唯其如此

她就是不死的

她有她的絲絨必須保護，即便

編織了厭倦、傷害與孤獨

依舊願意忍受平庸，屢次承接

無可閃躲的邪惡，她需要精確的榫

接合每一次的犯錯，人生是

重複的失敗，被規畫為罪惡的一部分

無路可出的普通人，就得不到

幸福，但她還有她的絲絨可以墜入

那些歌唱，那些遙不可疑的傳奇

比腐蝕更真實，一點一滴

洞穿她，堪比性愛，最凶惡的撞擊

從未體驗過的死，顯露的死

隱藏的活，在耳朵深處生長的幻想史

無數回合起飛，為了讓自己前所未有地

擁抱美麗的故事，永無止境

靈魂應該是非法的快樂，她想要

更多的利益，更繁華的燃燒

對宇宙施展爆炸，狂亂是誰比誰無情

就那樣淵默而無聲地，可貴地前進

被絲絨環繞著，愈來愈熟成

人心的往復，何苦被現在終止呢

不妨把時間撥得更快，更接近那些死

追求體內長出絲絨，她擁護自己

每一寸，難能可貴的柔軟

以及潮溼的，那些剩餘的傘

還有憂愁的樂手，上班日復一日

絕望比病毒更合法難道不是嗎

嚴重滲透的靈魂，摩擦的謎

還有哪裡值得竊取，她只想劃掉全人類

帶著複雜的行李，不再被任何什麼

誘惑，拒絕活得模稜兩可

生命是有限的，但搖滾讓她成為

無限的人，無限就是全部

想像的盡頭，音樂是臃腫的詩

充滿各種姿態，愈來愈鮮豔

感官激盪，穿過情感墳場

絲絨是她的靈魂，是她的故事

她相信一切始於此，逐日到無窮

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