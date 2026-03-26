【自由副刊】 謝凱特／不復之味

◎謝凱特

◎謝凱特

從對年菜有記憶開始，圍爐的桌上總少不了一深甕。

幾十年來返家過年只在意餐桌正中央的位置，如果沒有，轉頭看看餐櫃上是不是偷懶用電鍋蒸著，彷彿沒有這一味，就不算是過年了。

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想來不可思議，在沒有網路和超商訂年菜的時代，如何組織出那樣繁複的一甕？三、四十年後此刻我僅能憑幼時當幫手的記憶複製幾成滋味吧：鮑參翅肚、花菇與魷魚該泡發的泡發，起油鍋炸去皮的蒜頭、芋角、醃排骨也炸酥，筍乾汆燙數次去除雜味酸水與白菜一起鋪入甕底，再將上述所有材料、鵪鶉蛋和栗子層層堆疊，淋上早上煮全雞的雞高湯，一杯紹興酒，加蓋，送進蒸籠蒸到晚上，圍爐前再取出。

白淨瓷甕沉沉壓在隔熱墊上，咚的一聲，其他年菜都要相形失色。

猜想幼時務農家貧的母親一家過年是沒有這道菜的，後來怎麼出現這道菜遂不得而知，我推論也許是經濟起飛年代家中經濟亦然好轉，或是電視烹飪節目在有限半小時內言簡意賅點明做法，但想來更有可能的是她在無數次喜宴場子或工廠婦女閒暇聊天之中字句推敲出來味之豐饒之海。

生活是熟爛的手藝活，日復一日在甕中慢燉直至不見形體，有些細節便失落在時間裡。比如栗子。

說也奇怪，常常甕底殘留最多的就是栗子，總在抿開栗子的一瞬嘗到苦澀味，雖不明顯，但在濃郁香甜的湯頭裡，一點異味都讓人掛意，但過年總也這樣囫圇過去了。直到自己開始吃婚宴菜才知道那苦澀本就不存在那甕中的（至少，外人是嘗不出來的吧）。上網查始知新鮮栗子去殼不易，母親買的都是雜糧行裡的乾燥栗子，需得用水泡上數小時，再將外表褐色薄膜刮除，汆燙過，才能完全去掉苦澀味。

栗子與母親，不熟的兩造，就是這樣找不出原因的一個小細節，在一道年菜裡露出母親赤足的行跡（行文至此才想起，母親包的粽子裡也有這樣一絲隱味）。

這數十年來家中年菜仍有這一甕，只是魚翅以大量魚皮代替，鮑魚和杏鮑菇以假亂真，花菇變成鈕扣菇，至於烏參想來是沒有的──這還得是母親還有力氣煮年夜飯，吃到栗子仍留一絲苦澀的年代。再過幾年她病了，不上市場，煮不動了，老家的灶口空落了，我已多年不曾吃過她任何一道料理。上網代她訂年菜，動漫造形甕裡的料頭突然又豐沛了起來，只是當我撈起栗子吃到一嘴香甜，恍然明白有些味道不再：記得這樣的味道，但其實永遠不會也不想再吃到這樣的味道，像是長年情結積累成了一層隔膜都記得泡水、軟化、刮除，再也懶於對彼此發怒的親子，只能在飯桌上（還有粽子裡）說起曾經有過的那層隱然的苦澀：「奇怪，以前那個味道怎麼來的？」

「我也不知道了。」

不想知道了。●

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