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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】金錢觀不合 找平衡

2026/03/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

那天領了額外獎金，滿心歡喜想包紅包給父母。沒想到這個舉動，卻成了我和老婆結婚以來最激烈的一次爭吵。

「為什麼不先商量？」太太語氣委屈，「我們不是說好大筆支出要一起討論嗎？」我愣在原地，原本以為的孝心，在她眼中成了不尊重。那一刻我才驚覺，我們對金錢的認知，存在著巨大的差異。

就像演藝圈模範夫妻季芹和王仁甫，他們也曾因金錢觀不同爭吵。我是節儉型，習慣為未來儲蓄；太太卻認為該花的就要花，生活品質很重要。這種差異，幾乎讓我們走到離婚邊緣。

經過幾次深夜長談，我們終於找到方法。現在我想分享給同樣為金錢觀困擾的夫妻：

1.設立共同目標帳戶：

我們開了一個共同帳戶，每月固定存入收入的三分之一，做為家庭旅遊、買房基金等共同目標使用。這樣既滿足我儲蓄的需求，也讓太太看到未來的願景。

2.給彼此「零用錢」空間：

我們協議每人每月有固定額度的「個人零用錢」，這筆錢完全自主，不需要向對方解釋用途。我可以用來孝親，太太可以買自己喜歡的東西，互不干涉。

3.定期召開家庭財務會議：

每月第一個週日，我們會一起檢視收支、討論下個月預算。這個會議讓我們養成溝通習慣，避免臨時性的金錢衝突。

4.學會欣賞對方的價值觀：

我開始明白太太的「享受當下」，不是浪費，而是讓家庭生活更溫暖的方式；她也理解我的「節儉」是為了給家人更安心的未來。我們不再試圖改變對方，而是找到平衡點。

5.用小驚喜創造共同回憶：

現在我們會一起規畫小型旅行，用共同基金創造美好回憶。這些經歷讓我們更珍惜彼此的努力，也讓金錢成為連結感情的媒介，而不是爭吵的導火線。

經過兩年的調整，我們終於不再為錢爭吵。最近我們用共同基金帶雙方父母去旅行，看著長輩們開心的笑容，太太悄悄握住我的手：「謝謝你當初的堅持，現在這樣真好。」

金錢觀差異不是婚姻的盡頭，而是互相理解的開始。只要願意溝通、找到方法，就能讓不同的價值觀成為互補的力量，而不是對立的衝突。因為婚姻不是誰改變誰，而是兩個人一起成長，成為更好的我們。

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