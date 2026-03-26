【家庭plus．四季好食】這牛排宜煮不宜煎

不煎改用燒的，軟爛適中，汁鮮味濃。

文、圖／梁瓊白

薄片冷凍帶骨牛小排，加熱太久，口感變差。

在超市買了包份量不多、價格不貴、質感看著不錯的冷凍帶骨牛小排，正適合小家庭一餐的份量。

第一次用奶油煎過，再跟洋蔥絲和黑胡椒燒了一會兒，可惜聞著香、吃起來卻很硬，尤其帶骨部位的筋，牙口不好的還真嚼不動。一般牛排都不適合煎太熟，可是帶骨牛排煎的時候，牛骨會沁出血水，又是薄片，不煎熟不放心，所以才加洋蔥和黑胡椒再燒一下，但就這麼一會兒加熱的功夫，肉就老了，調味後的味道還不錯，就是口感差了點。

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我後來又買了第二次，想著用不同的方法做做看。這次解凍後先泡水20分鐘，把血水都泡掉，然後瀝乾、用少許油兩面略煎後盛出，然後爆香蔥薑，再放回牛小排，加酒和水煮20分鐘，先把牛小排煮熟，揀掉蔥段後，放入泡軟的香菇和板栗同煮並調味，用的是蠔油、鹽、黑胡椒和少許糖，10分鐘後加入切條的紅白蘿蔔，如此再煮10分鐘後熄火盛出。牛小排軟爛適中，汁鮮味濃，是一道待客都體面的湯菜，如果容器是深皿狀的小鍋，可以連鍋端上桌，這樣可以保溫更久。湯汁是剛好蓋過食材的量，如果水加多到煮成湯，味道稀了就不好，這樣的湯菜汁就算拌飯，吃到最後一滴都是鮮的。

平常吃牛排以煎居多，大多在五分至七分熟之間選擇，有些高檔牛排甚至有吃三分熟的，這種近乎生食的吃法不是每個人都能接受，也不是所有牛排都適合煎著吃，例如有一款更大型的帶骨牛小排不但肉層厚，中間那根牛骨更大，烹調起來需要更長的時間，除了軟化、入味，上桌前還經過烘烤，呈現外型乾爽油亮的色香味，這種牛排的成本高、也費工，還是餐廳吃就好，因為連食材都不容易買到。但是小片裝的牛小排一般超市和大賣場都有，美國或澳洲進口的都有，除了平常吃，也是很好的宴客菜，招待朋友也實惠，好吃又不麻煩，CP值很高，是日常菜肴中可以多一種選擇的食材。

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