【家庭plus．生活停看聽】假關懷 真詐騙

生活停看聽

文／劉洪貞

二媽八十多歲生活能自理，她堅持不要和晚輩住，我們只好讓她獨居。

她每天早起，六點整先到附近土地公廟拜拜，再到公園散步。大約兩個月前自稱是姊妹的一對婦人，在拜拜時認識了她，就陪著她到公園散步聊天。

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她們每天見面，偶爾會送「自己做的」早餐來分享。天天聊著，當她們知道二媽有兩個孫子在念國中，大寶是三年級，小寶是一年時，都說二媽真是有福氣。二媽把她們當知己，有問必答，沒有任何警戒心。

某天早上七點左右，她們中間的姊姊匆忙到公園找二媽，告訴二媽小寶在上學途中，被一輛酒駕的車子撞了，幸好她們路過，連忙把他送醫急救。

醫生判斷要動手術，自費的部分需要5萬元，她趕緊來拿，小寶現在由妹妹顧著要二媽放心。

二媽一聽小寶出事了，緊張得不知所措，她連忙陪二媽回家拿錢，並安慰二媽每天有拜拜，菩薩一定會保佑，就在家等她的好消息。

傍晚時分，小寶回來了，二媽才發現自己被騙了。

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