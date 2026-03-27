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【藝術文化】「衛武營藝企學」攜手布拉瑞揚舞團到澎湖 邀學子體驗專業劇場魅力

2026/03/27 05:30

主持人與舞者們一起帶動學生伸展肢體。 （記者凌美雪攝）主持人與舞者們一起帶動學生伸展肢體。 （記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／澎湖報導〕衛武營指標性計畫「衛武營藝企學」，昨（26）日攜手台灣品牌團隊「布拉瑞揚舞團」前進澎湖，展開為期2天的3場演出，估計將有2,200名澎湖在地學子，可親身體驗專業劇場魅力。

主持人解說雙人舞《荖藤》牽手的祕訣。 （記者凌美雪攝）主持人解說雙人舞《荖藤》牽手的祕訣。 （記者凌美雪攝）

首場昨天下午在澎湖縣演藝廳登場，文化部政務次長李靜慧特別到場支持，並表示文化部持續透過政策支持與資源挹注，推動藝文向下扎根與區域平衡發展，也讓表演藝術走進離島，希望讓更多孩子都有機會親近藝術、開拓視野。

2015年在台東成立的布拉瑞揚舞團，從部落生活與傳統文化中提煉出獨特身體語彙，這股紮紮實實由台灣土地長出的能量，已走過歐美亞眾多國家，這次從南台灣的東邊跨越山脈與海洋來到澎湖，特別規畫的演出內容《以歌舞說故事的我們》，融合劇場禮儀、現場演出與解說，最後帶動學生一起舞動身體，雖然短短1個多小時，連李靜慧次長都忍不住大喊：「太好看了！」

首日受邀觀賞的學校，包括澎湖本島、離島的離島共11所國小與國中，動員了包括衛武營、合辦的澎湖縣府教育局與文化局、贊助的玉山銀行志工等多達數十人，從包船、包車接送到進出場館，都井然有序。有很多學生是第一次進到表演場館，演出結束受訪時紛紛表示，雖然有的內容還看不懂，但舞者能以一大面帆布變出美人魚、飛魚、長髮公主，實在太不可思議又漂亮，還有學習舞蹈的小朋友說，「以後想跟他們一樣。」

這是舞團第2次參與「藝企學」，由舞團3件作品中擷取片段，一開始的雙人舞《荖藤》是從傳統出發，中間的《漂亮漂亮》源於舞團真實的生活體驗，最後的《我．我們》首部曲，則是要展現無論是什麼樣的自己，只要認同自己、看見自己，就能創造自己的人生；3段演出有歌聲、樂器、舞蹈，還有不同風格的音樂。布拉瑞揚說，如何讓沒進過劇場的小朋友很快進入欣賞表演的樂趣是首要考量，因此安排了主持人引導，也給予更大的空間讓學生感受與想像，看學生反應很好，他也很開心。

衛武營藝術總監簡文彬表示，透過參與藝術，可以激發孩子們的好奇心、自主性及想像力；提供學子們完整的劇場體驗，是自2019年起推動「藝企學」的初衷，讓孩子們從小就在心中種下親近藝術的種子，並於成長過程裡逐漸發芽茂盛。

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