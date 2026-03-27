【藝術文化】台北時裝週AW26揭幕 品牌秀展台灣微訂製創意能量

文化部政務次長王時思（前排右4）、立法委員吳思瑤（前排右3）、TDRI院長張基義（前排右1）與品牌代表共同宣布台北時裝週AW26開幕。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部主辦的「台北時裝週AW26」昨（26）日在台北松山文創園區盛大開幕。本季定位為「轉型元年」，全面更新形象識別系統，並調整展演架構。開幕交流晚會改以「輕社交」方式進行，邀請國內外近200位品牌生態系代表齊聚，包含10國共26位國際買主來台參與。副總統蕭美琴更特別出席首場由C JEAN帶來的品牌秀，展現各界對台灣時尚產業轉型發展的高度關注與支持。

12家國內外品牌包括C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong等，將輪番舉辦品牌秀。（記者董柏廷攝）

文化部表示，在全球時尚產業重組之際，台灣紡織產業與設計師合作的「微訂製」模式，結合自由創意與科技應用能力，將成為台灣走向國際市場的新商業模式。

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文化部政務次長王時思致詞時指出，時裝週轉型後將更深化「品牌化」，期許成為連結產業與市場的平台，揭開台灣時尚下一個序幕。文化部說明，為深化國際布局，本次邀請包含日本伊勢丹百貨、法國春天百貨及東南亞選品品牌來台；國內市場方面則強化與新光三越、忠泰NOKE樂生活等通路連結，建立品牌、買家與媒體三方的媒合契機。

本季自即日起至3月29日，共邀集C JEAN、BOB Jian、JUST IN XX、Daniel Wong、TANGTSUNGCHIEN、mizuiro ind、Yentity、LiyuTsai、#DAMUR、INF DARK、WEITZUYUAN、WANGLILING等12家品牌輪番登場。為擴大民眾參與感，mizuiro ind、WEITZUYUAN、INF DARK與TANGTSUNGCHIEN等品牌特別開放線上索票或現場候位；#DAMUR與BOB Jian則採售票入場。所有品牌秀均可於松山文創園區3號倉庫的「Live秀展直播區」同步觀賞。

此外，C JEAN、#DAMUR、JENN LEE、RAY CHU與UUIN等5家品牌，也於3至5月期間推出系列響應活動，透過派對、展覽、展售會與論壇等形式，延伸時裝週的文化觸角，其中RAY CHU、UUIN與C JEAN的展覽均開放民眾自由入場參觀。

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