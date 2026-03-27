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【藝術文化】呂紹嘉率NSO 攜手黃亞中磅礴再現《貝九》

2026/03/27 05:30

男高音黃亞中（左起）、次女高音藤井麻美、NSO榮譽指揮呂紹嘉、女高音蕭涵、男中音陳翰威於記者會合影。（NSO提供）男高音黃亞中（左起）、次女高音藤井麻美、NSO榮譽指揮呂紹嘉、女高音蕭涵、男中音陳翰威於記者會合影。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團將於3月29日，在國家音樂廳推出一場融合歌劇詠嘆調與交響巨作的音樂盛宴，由榮譽指揮呂紹嘉率團，攜手旅德男高音黃亞中，以及多位國內外聲樂家與合唱團共同演出。

音樂會上半場精選膾炙人口的愛情詠嘆調，由呂紹嘉指揮，攜手黃亞中、女高音蕭涵、男中音陳翰威及日本次女高音藤井麻美同台，分別呈現董尼才悌、聖桑斯及浦契尼歌劇選粹。下半場將呈現貝多芬的第9號交響曲《合唱》，此曲以席勒詩篇為本，史無前例地結合了4位獨唱家、大編制合唱團與管絃樂團共同演出。

其中，2024年於拜魯特音樂節演出華格納《尼貝龍指環》大放異彩的黃亞中，是在國際樂壇迅速崛起的閃亮明星，活躍於世界各大頂尖劇院舞台。近期，黃亞中重返拜魯特音樂節，在《萊茵的黃金》與《齊格飛》中飾演米梅一角，並於荷蘭國家歌劇院全新製作的《鮑里斯．戈多諾夫》中首度飾演舒伊斯基公爵。今年還將與鹿特丹愛樂樂團及指揮聶澤-賽金（Yannick Nézet-Séguin）攜手，於歐巡中演出《齊格飛》中的米梅。

昨（26）日記者會上，黃亞中表示非常高興回到台灣與NSO合作，「上半場的詠嘆調，是我在職涯中從未演出過的曲目，更重要的是，貝多芬《第9號交響曲》也是我第一次演出，有點像是我個人的目標與里程碑。」

呂紹嘉則表示，《貝九》是人類藝術史上最重要的作品之一，具有很強的慶典性，也表達了深刻的人性意義。在這樣紛亂的世界裡演出，有很大的意義。

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