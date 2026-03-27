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【自由副刊】 林佳儀／水仙 － 寫給女兒
◎林佳儀
◎林佳儀
．
隔著遠遠的水面
映照自己
是模糊卻熟悉的臉面
是時間緩緩
每時每分安靜地流淌
．
不知何時被借走的眉眼
擺盪哭與笑之間
春日晨光裡短暫地曝曬
不須歸還的愛
乾燥的語言充滿靜電
我摩擦唇齒，火花迸現
隱隱的電流便灼傷
妳敏弱的葉片
．
風停止奔跑的午後
我想像自己
在妳的身體內貪婪吸吮
連同那些閃電、露水以及烏雲
小小的花苞盛開
妳的胸前
．
想成為小小的莖塊
於妳懷中
蠢蠢欲動的季節裡
醒成一朵純白的花
如妳曾經在我身體內醞釀
一整季躁動的春日
．
妳往前走
我就留在原地
成為一彎
小小的淺河
彷彿於此岸凝視
另一個陌生自己，遠遠地
相隔三十年的距離
．
隔著模糊水面映照自己
當妳終於離開
我就
成為了妳
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