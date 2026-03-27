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【自由副刊】 林佳儀／水仙 － 寫給女兒

2026/03/27 05:30

◎林佳儀◎林佳儀

◎林佳儀

隔著遠遠的水面

映照自己

是模糊卻熟悉的臉面

是時間緩緩

每時每分安靜地流淌

不知何時被借走的眉眼

擺盪哭與笑之間

春日晨光裡短暫地曝曬

不須歸還的愛

乾燥的語言充滿靜電

我摩擦唇齒，火花迸現

隱隱的電流便灼傷

妳敏弱的葉片

風停止奔跑的午後

我想像自己

在妳的身體內貪婪吸吮

連同那些閃電、露水以及烏雲

小小的花苞盛開

妳的胸前

想成為小小的莖塊

於妳懷中

蠢蠢欲動的季節裡

醒成一朵純白的花

如妳曾經在我身體內醞釀

一整季躁動的春日

妳往前走

我就留在原地

成為一彎

小小的淺河

彷彿於此岸凝視

另一個陌生自己，遠遠地

相隔三十年的距離

隔著模糊水面映照自己

當妳終於離開

我就

成為了妳

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