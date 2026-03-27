【自由副刊】 林佳儀／水仙 － 寫給女兒

◎林佳儀

◎林佳儀

．

隔著遠遠的水面

映照自己

是模糊卻熟悉的臉面

是時間緩緩

每時每分安靜地流淌

．

不知何時被借走的眉眼

擺盪哭與笑之間

春日晨光裡短暫地曝曬

不須歸還的愛

乾燥的語言充滿靜電

我摩擦唇齒，火花迸現

隱隱的電流便灼傷

妳敏弱的葉片

．

風停止奔跑的午後

我想像自己

在妳的身體內貪婪吸吮

連同那些閃電、露水以及烏雲

小小的花苞盛開

妳的胸前

．

想成為小小的莖塊

於妳懷中

蠢蠢欲動的季節裡

醒成一朵純白的花

如妳曾經在我身體內醞釀

一整季躁動的春日

．

妳往前走

我就留在原地

成為一彎

小小的淺河

彷彿於此岸凝視

另一個陌生自己，遠遠地

相隔三十年的距離

．

隔著模糊水面映照自己

當妳終於離開

我就

成為了妳

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