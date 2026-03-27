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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 萬盈穗／寶箱

2026/03/27 05:30

◎萬盈穗◎萬盈穗

◎萬盈穗

懷孕前，我有幾件昂貴的緊身牛仔褲，分別深色高腰、淺色低腰、膝蓋開洞、褲管開岔。天天穿，從不覺得局促。

驗到兩條線，前期能勉強套上。後續，體內胎兒愈來愈巨，我肚山愈來愈高、腰間愈來愈寬，地勢改造不可擋。整疊褲子，不情不願收起，改穿連身長裙。

我厭惡布料摩擦臀腿、腳踝，總想像織物與肌理間，有凹凸粗糙的餘縫，窸窣地生熱、出汗、發癢。走在路上，總懷念硬挺的丹寧，緊貼皮膚，褲我合一的境界。

我想，把小孩生下來。很快，就能再穿。

走出產後憂鬱，體重回歸產前數字。但骨盆悄悄拓寬，身體版圖從此改寫。

其實，這幾年時尚復返HIP-HOP、Y2K。寬鬆舒適為指標。想要跟著前行，不能再把自己塞回去。按斷捨離法則，應該棄守。

但是，很不甘心。

讀《地。－關於地球的運動－》，被傳承之力震懾。有那麼一天嗎？流行繞一圈會回歸？小小的孩子會長大？我取來一箱子，仔細打包。藏到房裡隱密角落。

幻想她再被打開。●

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