【家庭plus．說故事時間到囉】戰爭 讓人憎

圖／達志影像

文／黃文綺

美伊戰爭開打，看似距離遙遠卻影響世界，忍不住想用孩子的口吻問：「為什麼他們要打來打去啊？」別慌，關於戰爭，有許多繪本故事，透過各種角度來探索呢！

英國作家大衛．麥基，有別於花格子大象系列的色彩鮮明，創作《六個男人》（遠流），用黑白線條基底，描述六個人翻山越嶺為找一個和平的地方，但當他們開始生活後，卻因不安全感，做起各種防衛，聘六個士兵保護、攻擊和占領他人土地……戰爭的導火線竟是一隻飛越河岸的鴨子，結尾是兩岸各剩下六個想要和平的人。故事簡單幽默，卻隱藏著關於人類價值觀、內在渴望等諸多議題。

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《我，要勇敢》（格林）改寫自作者母親的童年經歷。小主角阿金在村莊被轟炸後，與家人走散，逃難時被抓去做童工，儘管有極大的孤獨和恐懼，但是他帶著對家人的思念，以及陌生人溫暖的援手，滿懷希望和勇氣前行。

戰爭充滿著未知與不定，在繪本世界被譽為「和平旅者」的小林豊，選擇以他在1970年代常到中東旅行，所遇到的美麗村莊為背景，在中東戰火不斷下，先後創作《世界上最美麗的村子》、《馬戲團來到我的村子》、《回到世界上最美麗的村子》（小魯），用細膩的筆觸，描繪出異國的風土人文之美，書中沒有戰爭場景，但透過故事角色隱隱傳遞著種種思念和憂心。

葉明祥的《不要地雷，只要花》（遠流），則以溫暖色調，呈現戰爭後，美麗田野裡隱藏著驚心的地雷，提醒世界一同關懷戰爭後為恢復家園努力的人們。

面對各種媒體的訊息傳播，即便戰火遙遠，也難免遑恐，更適合共讀《歐先生的大提琴》（維京）。想像一下被戰火包圍的小鎮，男人都上戰場，老弱婦孺靠每週一次的補給車物資生活，學校關門，孩子無法上學，只能在社區中戲耍，明知老歐先生怕吵而緊閉門窗，他們卻故意在窗外製造噪音。

沒想到補給車被炸毀，居民得冒險到遠處領物資，大家都心灰意冷時，那位曾巡迴世界的音樂家歐先生，卻穿著整齊，帶著椅子和大提琴，每天到廣場中央，演奏一段巴哈名曲，那一段時光，彷彿精神食糧般，安撫了所有人。

音樂的魔力真能穿越時空，美國著名歌手巴布．狄倫（Bob Dylan）的〈Blowin’ in the Wind〉，不僅傳唱數十年，他還是第一位獲頒諾貝爾文學獎的流行樂創作者，這首反戰喻意極濃的歌，遇上插畫家弘穆司以水彩畫結合，成為紙上的歌《風中飄盪》（格林），「砲彈要發射多少遍，它才會永遠不出現？」歌詞的畫面有藍天白雲大海，青綠的山坡上有座高射炮，炮口前方是小男孩手上的紅氣球，不遠處小女孩拿著飄落一地的紅花……中英並呈的文字與圖像頗耐人尋味。

透過繪本了解戰爭，能激發更多思考、對話、同理，文字、圖像加上音樂，也給到情緒轉化的力量。

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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