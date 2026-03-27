【家庭plus．微幸福案內】傳統市場熟食攤 洋溢美味與人情味

東門市場的熟食有著神氣的貴族味，不輸給任何餐廳，這個傳統食劇場的人情交流也令人難忘。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

延續三代的傳統熟食店在大都會是珍貴的存在。圖為東京阿佐谷90年歷史的蒲鉾店。（劉黎兒攝）

最近閃飛台北，去了即將拆除新建的東門市場，吃了、也買了各種熟食，感動到不行。老闆開心地說：「我做的當然好吃！」這位阿嬤還因著急應對客人而摔了一跤，讓人心疼，但她說沒事，眷村都是邊摔邊長大的，童心童言洋溢，最重要的是菜肴都太經典了，都是我心中正確的味道，真如她所說的：「我賣的是餐廳的味道！」

熟食外，麵線、米粉湯、水餃、糕餅等都展現了東門神氣的貴族性，湯頭材料自有講究，每一口都有故事，宛如食劇場，享用時幸福無比，多少擔心重建後，氣氛會有許多轉變。我熟悉的許多東京近百年的傳統熟食老舖，有的現在依然元氣十足地營業中，但也有許多店消失了，只好趁它們還存在時好好珍惜！

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有衛生及安全顧慮的許多傳統市場，不免要經歷重建的變遷，1928年啟用而宛如時光隧道的東門市場也要翻身，讓主客都有愉快的環境。但日本有許多店家在重建過程中，因後繼無人或付不起變貴的房租而被迫收攤廢業，只剩遲來的感傷，充滿生活版圖不斷被塗改顏色的無奈，因此趁這些店還有生氣時，就會想去添加一點微不足道的人氣！

我愛去的東京傳統熟食老舖，如阿佐谷1936年起創業的蒲重蒲鉾店，至今是第二代夫妻及第三代夫妻四人很有活力維持著，賣的是每天從豐洲市場採購的魚手工製作新鮮無添加魚漿製品，冬天兼賣關東煮；太田一家親切地招呼客人，已成阿佐谷的一景，商店街逐漸被許多連鎖店埋沒，總是為這麼努力的好店祈禱，理解今天還能吃到有多不容易！

雖然我家附近大型超市林立，熟食部門競爭激烈，魅力十足，我也愛去，但更愛去許多創業超過半世紀的老店，如中野百老匯地下一樓開業60年的雞肉店「宮川商店」買特製雞肉丸子，許多店主都熟悉我想買什麼。每次看到有些店主逐漸衰老，總會擔心；若看到有不錯接班人，也會為他們及自己開心。創業50年以上的老舖Dailychiko，因為8種口味的40公分高巨大霜淇淋，至今每天有上千人光顧，令人慶幸；但1966年完工、曾為東洋第一高級大廈的百老匯，因為老化，有些店相繼關門休業，讓我更加珍惜還在享用這些經得起時代考驗的美味及濃厚人情的當下！

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