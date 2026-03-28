【家庭plus．另一種生活】善良蔬菜 壓力山大

在田園情調系統裡，「互送農作物」是微型的浪漫情懷。

文、圖／王孟婷

尊重別人的意願，比強迫別人中獎更有同理心。

起初，收到他的蘿蔔或白菜，我由衷溫暖。但隨著季節推移，這份善意變成了一種定時蔬菜轟炸術……

善意，竟變成了一種定時蔬菜轟炸術。

6年前，我移居到日本滋賀縣的鄉間。此處無都會的冷漠，有著道地的「人情味」。對於一個外國人來說，這是融入當地的浪漫篇章，隨後發現，浪漫故事其中必有貓膩……

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在這個以獨棟建築為主的社區裡，幾乎家家都有家庭菜園，任性的人會玩笑說道：「玩膩了，現在不想種菜。」線索指向最普通的經濟學事實：此處蔬菜供過於求。在田園情調系統裡，「互送農作物」是微型的浪漫情懷，而它也會轉型為「蔬菜轟炸」的日常驚悚。

〈善意變負擔〉善良蔬菜爆滿 生活失序

距離我家步行15分鐘處，住著一位熱心的老先生。他不僅是種菜高手，更是屹立不搖的「供給者」。起初，收到他的蘿蔔或白菜，我由衷溫暖。但隨著季節推移，這份善意變成了一種定時蔬菜轟炸術。

每隔幾週，門口總出現他特意開小貨車載來的一車善良蔬菜：大個頭的白蘿蔔、裹著濕潤泥土的菠菜、奇形怪狀又數量驚人的各式薯類。對於一個每天自炊、理解食材處理程序的歐巴桑來說，已超越禮物，是份「破關清單」。

嚴寒冬季，必須蹲在室外零下氣溫中刷洗泥土、切分、汆燙、冷凍。冰箱空間被「善良蔬菜」強行徵收，菜單由即期蔬菜主導。我被善良蔬菜引導至失去「生活秩序」。我有口難言，還要重複社交辭令的道謝，源自於包裝在「發自內心的善意」、「剛摘的很新鮮」的溫暖人情外層。

鄰居老先生秉持「存心對人好」的信念，但已經造成接收者家裡蔬菜泥石流氾濫。被迫中獎的我，逃不了，家門口常被蔬菜山堵住，他甚至一日會來兩次，確認我對他蔬菜的口感評價。

〈供過於求〉被迫中獎 只好掩埋

終於，在某個覺察的日子，我下了決心。

拿著鏟子走到後院，在無人看見的後院挖了一個深洞。我看著那些依然新鮮、卻是負擔的蔬菜，心情複雜地將它們埋進了土裡，讓它們回歸大地，成為來年我種西瓜的養分。

那一刻，我理解浪費食物的罪惡感，同時卻有一種清爽的解脫。我頓悟：長期被強迫中獎，才學會誠實地評估自己的消化能力。當供過於求，平衡就會崩解。為了維持生活的「平穩秩序」，這個蔬菜掩埋場是保衛的洞口。

要讓我保住一些時間空間，就必須小心避開突擊偵查的蔬菜糾察老先生，謹慎執行這項神祕的任務。

〈邊界禮貌〉蔬菜與演算法的既視感

站在後院的土堆旁，我想想，這場「蔬菜轟炸」竟與數位世界面臨的狀態如出一轍。那位老先生，不就是現實版的「演算法」嗎？他不管你食量（想看什麼），先把自豪的海量內容送推給你。需求不是重點，而是他自己的達成感。

而我也犯過同樣的毛病嗎？分享自己認為很棒的觀點、文章、影片給家人或朋友，卻忘記思考：「對方有時間、空間嗎？」我也是在世界製造「資訊噪音」的一員。

這段經歷教會了我「邊界禮貌」。

現在，當我的西瓜豐收時，會先詢問鄰居朋友們：「有剛採的西瓜，您家冰箱方便收留它嗎？」如果對方婉拒，我完全欣然接受，尊重別人的意願，比強迫別人中獎更有同理心。

〈後續發展〉拒絕再收 被罵不感恩

善良蔬菜後續有發展出更多故事嗎？有的。

在用盡各種禮貌方法解說後，外加遙指我家菜園解說現場就是產地，仍擋不住想讓我中大獎的老先生，結果我被嚴格訓話：「妳有沒有感恩別人種蔬菜的苦心呢？」

訓話的地點就在我家菜園，餘光看著自己種的青椒、茄子、青蔥、番茄……幻想著它們說：「偶們也是善良的蔬菜捏！」望著老先生大聲說教的嘴唇因激動而顫抖，我聯想到村上春樹的《終於悲哀的外國語》一書，沒想到我可以完全聽懂訓話內容，單字都學過，文法也都OK，但我的日本語說悲哀絕對算是悲哀，如果我要寫一本散文，書名會訂為《終究善良的日本語》。

〈作者小檔案〉

插畫家／觀察者。

「左腦投資邏輯，右腦藝術省思。」用高密度濾心過濾世界雜訊，用溫柔的眼光練習微觀生命。在大盤震盪與步行禪的安靜河流之間，實踐一種名為「覺察」的真誠對沖。

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