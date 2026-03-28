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【藝術文化】萊比錫布商大廈管弦樂團5月再登台 高規格文化盛事各界期待

2026/03/28 05:30

萊比錫布商大廈管絃樂團將由指揮大師尼爾森斯率領訪台。（MNA提供）萊比錫布商大廈管絃樂團將由指揮大師尼爾森斯率領訪台。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕萊比錫布商大廈管弦樂團（Gewandhausorchester Leipzig，以下簡稱布商）將於5月再登台，主辦單位牛耳藝術昨日舉辦正式宣告記者會，曾同時榮獲貝桑松3項大獎的國內知名指揮家吳曜宇認為，此次樂團開出的曲目讓他很驚豔，可說是精銳盡出；而歐盟經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）則指出，這支象徵歐洲文化傳統深厚底蘊的「萊比錫之聲」，將再次透過藝術交流深化台歐關係。

歐盟經貿辦事處處長谷力哲（左起）、凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉、台南市文化局長黃雅玲、台積電文教基金會執行長許峻郎及指揮家吳曜宇合影。 （記者凌美雪攝）歐盟經貿辦事處處長谷力哲（左起）、凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉、台南市文化局長黃雅玲、台積電文教基金會執行長許峻郎及指揮家吳曜宇合影。 （記者凌美雪攝）

出身歌劇院背景的指揮大師安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons），自從在拜魯特音樂節建立權威地位之後，連續7年為該音樂節執棒，被公認為當代華格納的傑出演繹者。擁有超過280年歷史的「布商」，則是自2018年起由尼爾森斯接掌音樂總監，並在其帶領下於古典樂壇締造輝煌紀錄。

吳曜宇以指揮視角分享他對本次巡演的期待，尤其此次巡演曲目是由「布商」自選，讓他更佩服樂團的自信與雄心，包括首日攜手蕭邦金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）演出《拉赫曼尼諾夫第2號鋼琴協奏曲》，以及尼爾森斯專精的《蕭士塔高維契第10號交響曲》；還有將於台南演出的舒曼第1號交響曲《春天》，與華格納的《女武神》第一樂章，都展現尼爾森斯在德奧的權威地位。

谷力哲則感性回憶，他曾於1990年在柏林舉辦的德國統一之夜，欣賞了已故音樂總監庫特．馬殊（Kurt Masur）指揮樂團演出《貝多芬第9》，讓他深刻感受到音樂如何在歷史時刻凝聚情感與共同記憶。谷力哲認為，文化是跨越語言、最直接連結人心的溝通方式，「布商」訪台，也使台灣與歐洲文化有所連結與理解，「這樣的交流非常好」。

此次「布商」訪台首場將於5月23日在台北國家音樂廳演出，獨家贊助凱基文化藝術基金會董事長余珊蓉指出，「布商」誕生於市民力量、以音樂凝聚城市的歷史，是強化社會連結的重要力量，期待樂團的精采演出。第2場音樂會將於5月24日在台南文化中心登場，屬於台南國際音樂節與台積心築藝術季的節目之一，主辦台積電文教基金會執行長許峻郎提到，25年前指揮大師辛諾波里（Giuseppe Sinopoli）率德勒斯登國家管弦樂團在台演出《女武神》，讓他留下震撼的經驗，此次能再度迎來這個國際級華格納製作，特別是男高音克勞斯．佛洛里安．沃格特（Klaus Florian Vogt）的當代地位，都足見此次高規格的文化盛事。

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