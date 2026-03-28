【藝術文化】屏東縣立美術館開幕 打造連結國際的文化平台

總統府祕書長潘孟安（前排左2）、屏東縣長周春米（前排右2）欣賞草間彌生作品〈花朵正在綻放〉。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立美術館昨（27）日開幕，總統府祕書長潘孟安、屏東縣長周春米、台日多位藝術家齊聚，共同見證這座融合工業風與現代美學的美術館正式啟用，周春米表示，開館推出國際展覽與在地典藏雙展，期盼透過國際視野與地方文化的交織，讓屏東的藝術紋理被更多人看見，並打造連結在地與國際的文化平台。

屏東縣立美術館展場空間立體化。（記者葉永騫攝）

位於屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館昨天開幕，日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史、日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越都親自來台出席，與台灣藝文界人士交流互動，展現台日藝術交流的深厚能量。

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周春米表示，縣立美術館佔地面積1600坪，未來不僅是地方文化建設的重要里程碑，更是屏東走向國際的重要起點，開館推出國際展覽與在地典藏雙展，1樓國際特展「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智、荒木經惟、蜷川實花等16位日本藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組作品，展覽以「花」為策展隱喻，回望日本戰後至當代藝術的精神樣貌，透過6個子題，呈現日本當代藝術的精神性與感官性。

2樓「大湧崁岸」典藏展由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東縣多年來典藏作品，從族群文化、土地記憶到南方風貌與當代創作，梳理屏東藝術發展的歷史脈絡。此外，串連國立台灣美術館、台北市立美術館及高雄市立美術館3大館藏，以及向福岡亞洲美術館借展，並結合多媒體互動與數位展示形式，展現屏東在全台藝術網絡中的積極角色。

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