【藝術文化】北美館兒藝中心造公園展 重構日常空間想像

倪祥《很久以前之後》，立體物件、影像裝置，尺寸依場地而定。2026。 （北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館兒藝中心即日起至8月30日推出展覽「造公園」，由館內策展人王瑋婷策劃，邀請石孟鑫、李鈺淇、吳燦政、明白實驗所、倪祥、陳姿尹、陳萬仁、楊雨樵與蕭聖健等9組藝術家參與，透過立體、錄像、複合媒材與聲音裝置等形式，帶領觀眾重新觀看日常生活中的公園場域。

北美館指出，此次展覽以圓山公園的歷史為基礎，發展出「形狀與感知」、「自然與建構」與「公共性與再想像」3個子題，引導觀眾思考人與自然、人與人之間的關係。

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「形狀與感知」單元，石孟鑫以柱燈為原型創作《（ ）》與《門燈柱》，透過擬人化形式改變原本的直立姿態，成為展場入口的引導裝置；陳姿尹的《Light up and down》則以翹翹板結合光線變化，提問「光是否具有重量」；李鈺淇以手繪動畫構成錄像裝置《遊、樂、園》，串聯遊樂場與城市角落，讓觀看過程形成持續延展的空間經驗。

「自然與建構」則關注公園中的人造自然與感知經驗。陳萬仁的《深邃而璀璨的憂鬱》以空拍視角呈現水面與泳者，回應早期公園設置游泳池的歷史脈絡；蕭聖健的《月夜》以機械裝置模擬自然聲響，呈現科技對感知的影響；吳燦政的聲音影像裝置《公園》則透過樹種影像與聲音記錄，將風聲、鳥鳴與人聲交織，呈現公園中公私交錯的空間特質。

互動與創作區域，回應公共空間與歷史記憶。明白實驗所的《13號兒童樂園》系列，從圓山動物園與舊兒童樂園的歷史出發，轉化為影像與聲音裝置；楊雨樵的《塚》邀請觀眾投擲粉筆並在聲響中感受時間累積，並於演出中進行「挖掘」行動；倪祥的《很久以前之後》則讓觀眾透過互動，重新理解雕像與紀念物的存在方式。詳詢北美館官網。

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