【藝週末．藝週推薦展覽】宅與萌的時代迴路─內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展

日本藝術家Mr.。

文．攝影／林昱晴

在日本當代藝術的脈絡中，Mr.的創作並非僅僅挪用御宅族圖像語彙的表層風格，而是深植於戰後日本文化結構之中，與高度資本化的都市景觀、次文化的情感經濟，以及流行文化的可愛美學環扣相繫。他將現實生活中體驗的混雜與矛盾，化為畫布的基底，以繽紛的色彩與鮮明的少女圖像，將人們推向迷失於未知、耽溺於夢想的幻境，在抽離了透視與景深的二次元圖層之上，勾勒出御宅文化的靈感隱喻，創造時代感知的多元迴路。內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展，展期即日起至4月26日。

Mr. 2014年作品〈Goin To A Go-go!!〉。©2014 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.。

回望日本美術史，學者辻惟雄在《奇想的系譜》中，另闢蹊徑地梳理了奇想畫家在日本繪畫史創造的獨特脈絡。他對江戶時代繪畫的重新理解，為日本當代藝術的詮釋，提供了不同角度的觀想邏輯。藉由辻惟雄的歷史新詮，村上隆敏銳地指出這一視覺美學潛藏的文化感性，並以「超扁平」（Superflat）之名，為其賦予全新理論架構。

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「超扁平」的文化感性

Mr. 2024年作品〈那首歌從剛才開始就在我腦內停不下來〉。©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

依照村上隆的理解，「那些展現奇想的藝術家，往往共享著某種創作的結構法則，他們創造的畫面抹去了間隙，使觀者意識到圖像的極端平面性。」這種視覺經驗的平面感，不只是繪畫手法的特徵，更是一種長久滲透於日本文化的思維。「尤其在藝術領域，這種感性在日本歷史的表層下穩定地流動，從傳統繪畫、浮世繪到現代的動畫與漫畫，都可見其延續與轉化。」對村上隆而言，「超扁平」同時承載著時間的縱深與文化的橫向擴展，過往的藝術傳統、當下的視覺文化與未來可能的藝術形態，被置入同一個持續演進的思考框架之中，而「超扁平」就是一種視覺感受的描述，以及理解日本文化結構的觀點。他所屬的這一代藝術家，試圖延續並發展這種根植於日本文化脈絡的美學感知，透過當代藝術的演繹，使其在不同的時空環境下，獲得全新解讀的可能。

值得注意的是，村上隆並未為「超扁平」提出明確的定義，這個概念在他的論述中保持著開放而流動的特性。從江戶的奇想筆觸，通往當代圖像世界的絢麗表面，「超扁平」帶領你我思考日本傳統繪畫與當代藝術的關係，進而理解動漫文化如何在今日的視覺世界，與歷史展開對話。

Mr. 2025年戶外大型裝置〈Misao—Southern Wind—〉。©2025 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

御宅族，社會現象的縮影

在日本當代藝術的圖像景觀之中，Mr.的創作是個微妙而複雜的文化介面，一座將御宅族（Otaku）文化、萌少女感性與時代浪潮相互結合的感官圖庫，映照出日本次文化在半個世紀以來所經歷的沉澱與轉化。

Mr. 2023年作品〈Hikari與貓〉©2023 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

1969年出生的Mr.，是歷經日本動漫文化洗禮的御宅族世代。1970年代末的動畫熱潮與1980年代初期美少女動畫與漫畫的興起，為整個世代建立起一個嶄新的想像宇宙。ACG（Animation動畫、Comics漫畫、Game電玩遊戲）與角色商品滲透日常生活，為年輕一代提供了精神庇護與情感投射的空間，孕育了「御宅族」的社群文化。Mr.正是在這樣的時代氛圍中成長，動畫與漫畫的圖像不僅構成他的青春記憶，耳濡目染的視覺環境，也在潛移默化之間積累成為日後的檔案資料。Mr.描繪了帶有強烈心理依賴感的動漫少女形象，並持續拓展這一主題所蘊含的當代感性與美學意識，發展出映照都會樣貌的創作風格，成為社會觀察的鏡像寫真。

Mr. 2024年作品〈Hiromi─加了水果的冰沙〉©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

御宅文化並非日本當代藝術的邊緣現象，而是一種回應社會變動的深層心理機制。圓潤的臉龐、稚嫩的姿態、帶著羞怯與好奇的目光……Mr.筆下的少女形象是動漫文化中人們再熟悉不過的符號，在這些看似輕盈的圖像之下，隱含著歷史發展的深層敘事。

Mr. 2019年作品〈Hikari─櫻之道〉©2019 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

「Mr.の奇想愛情」策展人、田川市美術館館長工藤健志，由時代背景檢視那個在經濟高速成長與社會結構鬆動之間擺盪、青少年次文化萌芽的年代：「1980年代的日本，經歷了政治運動和經濟的快速成長，逐漸擺脫戰後的桎梏。與此同時，許多年輕人將後現代主義、新學院主義等新知識，和音樂、時尚等其他領域相融合，創造出新的表現形式，進而催生出次文化運動。在那個豐富多元的時代，動漫和漫畫不再是幼稚的代名詞，運用新興數位科技的電玩等新型娛樂形式應運而生，而洋基族（Yankee）文化傾向於跳脫社會規範的框架，這些都帶來極大的動盪。1980年代發生在日本的所有現象，無不反映出年輕人對抗主流的抗拒心理，而『御宅族』群體那介於自嘲與自尊之間的認知衝突，更孕育出強烈的探究心和創造性智慧，甚至成為一股驅動文化發展的力量。」

日本當代的情感地圖

在御宅文化的深層結構裡，幻想提供了逃逸現實的出口，也折射出社會壓抑的欲望與焦慮。Mr.將這種心理機制推向極致，讓可愛成為包裹孤獨與無助的糖衣，他的創作既流露對次文化的深情，也暗藏批判的鋒芒。於是，這些圖像映照出當代社會如何在娛樂、消費與幻想之間，重塑青春的形象，讓人沉浸於玫瑰色的夢境，同時意識到夢境之下暗流湧動的現實。

Mr. 2007年作品〈Hiromi與Nau的夏天〉。©2007 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

Mr.的藝術生涯帶著某種社會底層的韌性。他成長於日本經濟高速發展的晚期，青年時期經歷泡沫經濟的崩解。1990年代「失落的10年」動搖了中產階級對於安定生活的嚮往。御宅文化在此時從青少年次文化浮現為反映現實的群體現象，人們在動漫、電玩的虛擬世界尋得了歸屬與慰藉。

立志走上藝術之路的Mr.，報考東京藝術大學4次都未能如願，後來進入東京創形美術學校就讀。在藝術生涯早期，他的生活與創作都充滿了不確定性，直到1996年，他遇到了他後來視為導師的村上隆，創作風格產生了重大的轉變。在村上隆的指導下，他開始將動漫中情感強烈的女孩形象融入作品當中。與此同時，Mr.也不停地在長年收集的收據背面，描繪著反映他自身意識和欲望的少女形象，以此奠定個人繪畫風格的基礎。

Mr. 2023-2024年作品〈路標—今天、明天都會有好事發生〉。© 2023-2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

城市與消費文化是Mr.作品中不可或缺的語彙。他在畫面中堆疊廣告標語、街頭塗鴉與數字，模擬都會景觀中過度充斥的視覺訊息，顯映出消費文化的符號過剩與精神焦慮，也揭示了潮流與藝術的相互塑造：流行文化提供了形式與符號的傳播途徑，而藝術透過這些符號重新建構歷史記憶與觀看經驗。御宅族的想望與萌文化的依戀，在Mr.的畫布上交織成日本當代的情感地圖，那些被放大的青春面孔，不僅屬於幻想世界，更承載著一整個世代對未來的猶疑、對美好生活的渴望，以及在傾斜的世界裡努力維持平衡的姿態。

群像構圖與渾沌宇宙

「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

自2010年代起，Mr.描繪少女的圖像朝向巨大尺幅延伸，他的構圖摒棄了傳統繪畫強調的立體透視，畫中的角色多以正面視角呈現，使圖像與觀者形成平行對話的關係；各式人物與符號散布於畫面的每個角落，彼此並置、疊合，高度飽和的圖像密度，形成一種充滿律動而不斷延展的視覺節奏。

「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

策展人工藤健志將Mr.筆下的「群像構圖」，追溯到桃山時代至江戶初期（16世紀）的「近世初期風俗畫」，在那些描繪歌舞伎演出、賞櫻宴遊與都市娛樂的畫作之中，展現俗世享樂的日常生活。這類描繪人群嬉戲的群像表現及後來的浮世繪傳統，在Mr.的作品中獲得了鮮明的當代再現，工藤健志表示：「Mr.的創作可謂延續了日本自古以來的繪畫傳統，是從大和繪、近世風俗畫、浮世繪一路傳承下來的『婉約之風』的現代繼承者。」他也為「Mr.の奇想愛情」展覽的裝置作品提出「渾沌宇宙」的概念。在這組巨型裝置中，眾多作品與異質物件混合並置，其中既包含宇宙秩序般的元素（例如背景中寧靜的黃昏景色、少女雕塑、記錄藝術家日常生活的照片等），也包含渾沌的元素（例如滴落、潑灑的色彩，或無視重力而配置的作品）。這般繁複而層層交織的視覺景觀，彷彿是經由日本文化感知折射而出的世界樣貌：紛雜、流動的圖像、符號與情感，在同一平面上彼此交融滲透，如同鏡像般映照出當代世界多重而未定的形態。而後，在看似紛亂的表象之下，新的連結與新的意義悄然生成；世界的輪廓，也在無數觀看的軌跡之中，被重新編織與想像。

Mr.小檔案

以畫筆建構既甜美又失序的想像共和國，是自視為御宅族的藝術家。Mr.之名，源自人稱「巨人先生」（Mister Giants）的讀賣巨人棒球隊超級巨星球員長嶋茂雄。他從御宅文化或粉絲文化中選取創作主題與圖案，創作橫跨繪畫、雕塑、裝置和影像等多元媒材。在典型的卡哇伊風格中，Mr.描繪了帶有天真底色的童稚特徵，卻隱含著對於孤獨、社交焦慮和恐懼的反思。他在部分展覽中精心營造的混亂場景，不僅映照出日本戰後的心理創傷，也暗示福島第一核電站事故所帶來的巨大災難與集體不安。

1996年 畢業於東京創形美術學校，加入村上隆的Kaikai Kiki工作室擔任助手。

2000年 參與村上隆策畫的「超扁平」國際巡迴展。

2014年 西雅圖藝術博物館「Live On：Mr.的日本新普普」個展。

2019年 巴黎吉美博物館「行動的召喚」個展。

2025年 內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展。

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