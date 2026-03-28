自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】宅與萌的時代迴路─內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展

2026/03/28 05:30

日本藝術家Mr.。日本藝術家Mr.。

文．攝影／林昱晴

在日本當代藝術的脈絡中，Mr.的創作並非僅僅挪用御宅族圖像語彙的表層風格，而是深植於戰後日本文化結構之中，與高度資本化的都市景觀、次文化的情感經濟，以及流行文化的可愛美學環扣相繫。他將現實生活中體驗的混雜與矛盾，化為畫布的基底，以繽紛的色彩與鮮明的少女圖像，將人們推向迷失於未知、耽溺於夢想的幻境，在抽離了透視與景深的二次元圖層之上，勾勒出御宅文化的靈感隱喻，創造時代感知的多元迴路。內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展，展期即日起至4月26日。

Mr. 2014年作品〈Goin To A Go-go!!〉。©2014 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.。Mr. 2014年作品〈Goin To A Go-go!!〉。©2014 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.。

回望日本美術史，學者辻惟雄在《奇想的系譜》中，另闢蹊徑地梳理了奇想畫家在日本繪畫史創造的獨特脈絡。他對江戶時代繪畫的重新理解，為日本當代藝術的詮釋，提供了不同角度的觀想邏輯。藉由辻惟雄的歷史新詮，村上隆敏銳地指出這一視覺美學潛藏的文化感性，並以「超扁平」（Superflat）之名，為其賦予全新理論架構。

「超扁平」的文化感性

Mr. 2024年作品〈那首歌從剛才開始就在我腦內停不下來〉。©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2024年作品〈那首歌從剛才開始就在我腦內停不下來〉。©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

依照村上隆的理解，「那些展現奇想的藝術家，往往共享著某種創作的結構法則，他們創造的畫面抹去了間隙，使觀者意識到圖像的極端平面性。」這種視覺經驗的平面感，不只是繪畫手法的特徵，更是一種長久滲透於日本文化的思維。「尤其在藝術領域，這種感性在日本歷史的表層下穩定地流動，從傳統繪畫、浮世繪到現代的動畫與漫畫，都可見其延續與轉化。」對村上隆而言，「超扁平」同時承載著時間的縱深與文化的橫向擴展，過往的藝術傳統、當下的視覺文化與未來可能的藝術形態，被置入同一個持續演進的思考框架之中，而「超扁平」就是一種視覺感受的描述，以及理解日本文化結構的觀點。他所屬的這一代藝術家，試圖延續並發展這種根植於日本文化脈絡的美學感知，透過當代藝術的演繹，使其在不同的時空環境下，獲得全新解讀的可能。

值得注意的是，村上隆並未為「超扁平」提出明確的定義，這個概念在他的論述中保持著開放而流動的特性。從江戶的奇想筆觸，通往當代圖像世界的絢麗表面，「超扁平」帶領你我思考日本傳統繪畫與當代藝術的關係，進而理解動漫文化如何在今日的視覺世界，與歷史展開對話。

Mr. 2025年戶外大型裝置〈Misao—Southern Wind—〉。©2025 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2025年戶外大型裝置〈Misao—Southern Wind—〉。©2025 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

御宅族，社會現象的縮影

在日本當代藝術的圖像景觀之中，Mr.的創作是個微妙而複雜的文化介面，一座將御宅族（Otaku）文化、萌少女感性與時代浪潮相互結合的感官圖庫，映照出日本次文化在半個世紀以來所經歷的沉澱與轉化。

Mr. 2023年作品〈Hikari與貓〉©2023 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2023年作品〈Hikari與貓〉©2023 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

1969年出生的Mr.，是歷經日本動漫文化洗禮的御宅族世代。1970年代末的動畫熱潮與1980年代初期美少女動畫與漫畫的興起，為整個世代建立起一個嶄新的想像宇宙。ACG（Animation動畫、Comics漫畫、Game電玩遊戲）與角色商品滲透日常生活，為年輕一代提供了精神庇護與情感投射的空間，孕育了「御宅族」的社群文化。Mr.正是在這樣的時代氛圍中成長，動畫與漫畫的圖像不僅構成他的青春記憶，耳濡目染的視覺環境，也在潛移默化之間積累成為日後的檔案資料。Mr.描繪了帶有強烈心理依賴感的動漫少女形象，並持續拓展這一主題所蘊含的當代感性與美學意識，發展出映照都會樣貌的創作風格，成為社會觀察的鏡像寫真。

Mr. 2024年作品〈Hiromi─加了水果的冰沙〉©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2024年作品〈Hiromi─加了水果的冰沙〉©2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

御宅文化並非日本當代藝術的邊緣現象，而是一種回應社會變動的深層心理機制。圓潤的臉龐、稚嫩的姿態、帶著羞怯與好奇的目光……Mr.筆下的少女形象是動漫文化中人們再熟悉不過的符號，在這些看似輕盈的圖像之下，隱含著歷史發展的深層敘事。

Mr. 2019年作品〈Hikari─櫻之道〉©2019 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2019年作品〈Hikari─櫻之道〉©2019 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

「Mr.の奇想愛情」策展人、田川市美術館館長工藤健志，由時代背景檢視那個在經濟高速成長與社會結構鬆動之間擺盪、青少年次文化萌芽的年代：「1980年代的日本，經歷了政治運動和經濟的快速成長，逐漸擺脫戰後的桎梏。與此同時，許多年輕人將後現代主義、新學院主義等新知識，和音樂、時尚等其他領域相融合，創造出新的表現形式，進而催生出次文化運動。在那個豐富多元的時代，動漫和漫畫不再是幼稚的代名詞，運用新興數位科技的電玩等新型娛樂形式應運而生，而洋基族（Yankee）文化傾向於跳脫社會規範的框架，這些都帶來極大的動盪。1980年代發生在日本的所有現象，無不反映出年輕人對抗主流的抗拒心理，而『御宅族』群體那介於自嘲與自尊之間的認知衝突，更孕育出強烈的探究心和創造性智慧，甚至成為一股驅動文化發展的力量。」

日本當代的情感地圖

在御宅文化的深層結構裡，幻想提供了逃逸現實的出口，也折射出社會壓抑的欲望與焦慮。Mr.將這種心理機制推向極致，讓可愛成為包裹孤獨與無助的糖衣，他的創作既流露對次文化的深情，也暗藏批判的鋒芒。於是，這些圖像映照出當代社會如何在娛樂、消費與幻想之間，重塑青春的形象，讓人沉浸於玫瑰色的夢境，同時意識到夢境之下暗流湧動的現實。

Mr. 2007年作品〈Hiromi與Nau的夏天〉。©2007 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2007年作品〈Hiromi與Nau的夏天〉。©2007 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

Mr.的藝術生涯帶著某種社會底層的韌性。他成長於日本經濟高速發展的晚期，青年時期經歷泡沫經濟的崩解。1990年代「失落的10年」動搖了中產階級對於安定生活的嚮往。御宅文化在此時從青少年次文化浮現為反映現實的群體現象，人們在動漫、電玩的虛擬世界尋得了歸屬與慰藉。

立志走上藝術之路的Mr.，報考東京藝術大學4次都未能如願，後來進入東京創形美術學校就讀。在藝術生涯早期，他的生活與創作都充滿了不確定性，直到1996年，他遇到了他後來視為導師的村上隆，創作風格產生了重大的轉變。在村上隆的指導下，他開始將動漫中情感強烈的女孩形象融入作品當中。與此同時，Mr.也不停地在長年收集的收據背面，描繪著反映他自身意識和欲望的少女形象，以此奠定個人繪畫風格的基礎。

Mr. 2023-2024年作品〈路標—今天、明天都會有好事發生〉。© 2023-2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.Mr. 2023-2024年作品〈路標—今天、明天都會有好事發生〉。© 2023-2024 Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

城市與消費文化是Mr.作品中不可或缺的語彙。他在畫面中堆疊廣告標語、街頭塗鴉與數字，模擬都會景觀中過度充斥的視覺訊息，顯映出消費文化的符號過剩與精神焦慮，也揭示了潮流與藝術的相互塑造：流行文化提供了形式與符號的傳播途徑，而藝術透過這些符號重新建構歷史記憶與觀看經驗。御宅族的想望與萌文化的依戀，在Mr.的畫布上交織成日本當代的情感地圖，那些被放大的青春面孔，不僅屬於幻想世界，更承載著一整個世代對未來的猶疑、對美好生活的渴望，以及在傾斜的世界裡努力維持平衡的姿態。

群像構圖與渾沌宇宙

「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

自2010年代起，Mr.描繪少女的圖像朝向巨大尺幅延伸，他的構圖摒棄了傳統繪畫強調的立體透視，畫中的角色多以正面視角呈現，使圖像與觀者形成平行對話的關係；各式人物與符號散布於畫面的每個角落，彼此並置、疊合，高度飽和的圖像密度，形成一種充滿律動而不斷延展的視覺節奏。

「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.「渾沌宇宙」展區裝置。©Mr./Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved.

策展人工藤健志將Mr.筆下的「群像構圖」，追溯到桃山時代至江戶初期（16世紀）的「近世初期風俗畫」，在那些描繪歌舞伎演出、賞櫻宴遊與都市娛樂的畫作之中，展現俗世享樂的日常生活。這類描繪人群嬉戲的群像表現及後來的浮世繪傳統，在Mr.的作品中獲得了鮮明的當代再現，工藤健志表示：「Mr.的創作可謂延續了日本自古以來的繪畫傳統，是從大和繪、近世風俗畫、浮世繪一路傳承下來的『婉約之風』的現代繼承者。」他也為「Mr.の奇想愛情」展覽的裝置作品提出「渾沌宇宙」的概念。在這組巨型裝置中，眾多作品與異質物件混合並置，其中既包含宇宙秩序般的元素（例如背景中寧靜的黃昏景色、少女雕塑、記錄藝術家日常生活的照片等），也包含渾沌的元素（例如滴落、潑灑的色彩，或無視重力而配置的作品）。這般繁複而層層交織的視覺景觀，彷彿是經由日本文化感知折射而出的世界樣貌：紛雜、流動的圖像、符號與情感，在同一平面上彼此交融滲透，如同鏡像般映照出當代世界多重而未定的形態。而後，在看似紛亂的表象之下，新的連結與新的意義悄然生成；世界的輪廓，也在無數觀看的軌跡之中，被重新編織與想像。

Mr.小檔案

以畫筆建構既甜美又失序的想像共和國，是自視為御宅族的藝術家。Mr.之名，源自人稱「巨人先生」（Mister Giants）的讀賣巨人棒球隊超級巨星球員長嶋茂雄。他從御宅文化或粉絲文化中選取創作主題與圖案，創作橫跨繪畫、雕塑、裝置和影像等多元媒材。在典型的卡哇伊風格中，Mr.描繪了帶有天真底色的童稚特徵，卻隱含著對於孤獨、社交焦慮和恐懼的反思。他在部分展覽中精心營造的混亂場景，不僅映照出日本戰後的心理創傷，也暗示福島第一核電站事故所帶來的巨大災難與集體不安。

1996年 畢業於東京創形美術學校，加入村上隆的Kaikai Kiki工作室擔任助手。

2000年 參與村上隆策畫的「超扁平」國際巡迴展。

2014年 西雅圖藝術博物館「Live On：Mr.的日本新普普」個展。

2019年 巴黎吉美博物館「行動的召喚」個展。

2025年 內惟藝術中心「Mr.の奇想愛情」特展。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中