【藝術文化】國美館無限副本與瞄準器展 以電子遊戲隱喻當代生存處境

國美館「無限副本與瞄準器」展覽登場，展期至6月28日。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台中報導〕國立台灣美術館主辦的「無限副本與瞄準器」展覽，昨（28）日於國美館美術街開幕，文化部政務次長李靜慧、國美館長陳貺怡及策展人陳湘汶皆出席開幕式。

李亦凡〈你不愛我了喔？〉複合媒材（密集板、水泥漆、蠟筆、木材），尺寸依場地而定。2016。國美館典藏。（記者董柏廷攝）

文化部政務次長李靜慧表示，本展關注的並非科技或戰爭本身，而是在影像與資訊主導的時代中，人們應如何觀看與理解世界。國美館長陳貺怡則從藝術史角度切入，指出藝術起源中有一種「遊戲說」，主張藝術來自與生俱來的遊戲衝動，讓人在遊戲中暫時脫離現實，準備好後再重新面對生活。她觀察到，隨著科技發展，電子遊戲設計者常參照現實世界，使得遊戲與現實的界線日益模糊，遊戲甚至反映了現實社會的真實面向。

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策展人陳湘汶（前排左4起）、國美館長陳貺怡、文化部政次李靜慧與國內外參展藝術家等人，共同宣布「無限副本與瞄準器」展覽開幕。（記者董柏廷攝）

策展人陳湘汶則分享其策展起點，她邀請大家回想日常滑手機時，真實災難、消費與娛樂影像並置的現象，甚至戰場影像被誤植為射擊遊戲畫面，顯示真實與虛擬的界線已坍塌。她提到，大眾常以NPC（非玩家角色）自嘲為背景人物，點出人在無形系統設定下的處境。陳湘汶認為，「科技雖是幫我們看清世界細節的透鏡，但也可能帶有偏見與漏洞，唯有意識到數位機制如何運轉，才能在科技社會中拿回身而為人的主導權。」

本次展覽共邀請來自台灣、法國、西班牙、美國、中國、日本、澳大利亞、奧地利等地的15組藝術家，展出18件涵蓋錄像、聲音與遊戲引擎等作品。台灣藝術家王連晟在〈生存的辯證法〉中建構機械劇場，透過演算法呈現安全防衛與治理間的矛盾；李亦凡的〈你不愛我了喔？〉利用光雕投影，呈現一名軍人瀕死狀態下的胡言亂語與愛國情懷；鄭亭亭的〈口述影像〉則回看戰地報導背後的資訊取捨。

國外作品部分，美國藝術家艾莉絲．巴克內爾（Alice Bucknell）的〈地球引擎〉翻轉以人類為中心的控制邏輯；西班牙藝術家塞薩爾．埃斯庫德羅．安達盧斯（César Escudero Andaluz）揭示全球資訊網路背後的權力監控；法國藝術家克文．布黑（Kévin Bray）則以3D列印雕塑結合光雕，將藝術視為拆解與想像世界的對抗式劇本。展覽即日起於國美館展出至6月28日。詳詢國美館官網。

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