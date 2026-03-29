【藝術文化】史上最強台灣鈞紅研究 台中長榮桂冠酒店展出

施順冰指出台灣鈞紅研究計畫，6件作品於台中長榮桂冠酒店1樓大廳展出。（施順冰提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕資深媒體人施順冰於1999年台灣百年大震後與資深陶藝家王永田結緣，啟動了一項「台灣鈞紅研究計畫」，針對宋代鈞紅釉、明代霽（祭）紅釉、清代豇豆紅釉、郎窯紅釉、窯變釉等，以銅做為呈色劑的古今陶瓷進行研究，20多年來，燒製出不少與世界各大博物館「共存共榮」的作品，其中6件於台中長榮桂冠酒店1樓大廳展出，展期至6月30日。

「翡翠綠釉春長運榮梅瓶」全器翡翠綠般的釉色，深青綠、淡青綠、墨青綠3種釉紋共映出「望穿春水」的景致；而這種穩定療癒的變革色調，也是2026年的代表色。（施順冰提供）

王永田在921大地震前研究燒製銅紅釉陶瓷10年，耗盡近千萬元積蓄，震後窯爐毀損，無法繼續燒製，在施順冰支持鼓勵下，重啟窯爐，如今已是國內外專精於鈞、銅紅釉燒製的頂尖陶藝家；施順冰年輕時期就對藝術有著濃厚興趣，經常閒逛古董市場，基於對鈞、銅紅釉的了解與熱愛，也基於希望台灣這一類陶瓷藝術能在世界留名的歷史使命感，主導了這場陶瓷史上罕見的「台灣鈞紅研究計畫」。

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施順冰指出，以銅做為呈色劑的鈞、銅紅釉作品，1000多年受各朝代皇室鍾愛，投入大量財力、人力研究，宋徽宗的鈞窯紅釉、明成祖永樂及明宣宗宣德的霽（祭）紅釉、清代康熙的郎窯紅及豇豆紅釉、清代雍正及乾隆的窯變釉，這些都在陶瓷史上留下光輝一頁，廣泛典藏於世界各大博物館。

台灣鈞紅研究計畫內容也觸及19世紀中、末期歐美著名的傑出陶藝家作品，使得這項研究更具有國際化的意涵，詳細內容於施順冰所著《台灣鈞紅之美—世界各大博物館藏品之比較分析》有詳細解說。

台灣鈞紅研究計畫有具台灣特色古典美的霽紅釉、豇豆紅釉，包括融合古典與現代美感的斑釉紋、兔毫紋等，及具現代陶瓷藝術風格的結晶花卉釉紋等成果豐碩，每一件作品都是獨一無二。

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