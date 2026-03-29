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【藝術文化】第5屆春潮集熱鬧登場 潮州老街再展風華

2026/03/29 05:30

潮州鎮公所主任秘書王建元（前右3起）、台灣好基金會董事長柯文昌及縣長周春米，昨日一同為第5屆春潮集開幕。（記者陳彥廷攝）潮州鎮公所主任秘書王建元（前右3起）、台灣好基金會董事長柯文昌及縣長周春米，昨日一同為第5屆春潮集開幕。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣好基金會10年前以「小旅行」重回家鄉潮州後，透過綠色植物成為地方創生新意蔓延的象徵，從原本的「一點綠」，到整條街道的「點點綠」，昨天第5屆「春潮集」於建基老街封街舉辦，屏東縣長周春米和在地民眾一同歡樂大喊「自己的街道自己造」，為潮州老街再展風華。

潮州建基老街透過一點綠的改造，如今起了漣漪，已是點點綠。（記者陳彥廷攝）潮州建基老街透過一點綠的改造，如今起了漣漪，已是點點綠。（記者陳彥廷攝）

台灣好基金會董事長柯文昌是土生土長的潮州人，10年前回到故鄉扎根，當時以「潮旅行」讓更多人看見潮州美好的人與景，接著在2022年以建基路老街做基地，為與藝術家和鄉親一起打造專屬潮州的地方慶典「春潮集」，家戶前多年下來留下的一點綠成為「綠漣漪」，擴散到如今整條街綠意盎然的點點綠。

縣長周春米說，台灣好基金會多年來秉持著「台灣好從鄉鎮做起，潮州好從建基路開始」的理念，做出讓人感動且充滿溫暖成果，讓台灣民間擁有更強大的活力與資源，將潮州百年小鎮獨特之美讓更多人看見。

周春米說，潮州是屏東縣第2大行政區，建基路是當地的核心，她看到許多年輕人認同潮州，並願意留下打拼，希望建基路的綠美化經驗，能擴散到潮州每一個角落甚至其他鄉鎮。

在地近50年的居民王美玲一大早就在綠化街景前開心拍照，她說，從「台灣好」和「潮州小直」的進駐後，讓老鄰居的關係變得更緊密，「能成為建基路的居民，真的光榮又幸福。」

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