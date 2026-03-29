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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．徵文大拼盤】不吵不鬧 吃定另一半

2026/03/29 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

婚姻經營需要智慧，與其爭到底，不如放軟身段、耍點小心機，保證讓另一半臣服……

圖／豆寶圖／豆寶

〈你敬我也敬〉互相尊重 一切好說話

文／梁俐婷（基隆市）

婚姻如雙人華爾滋，不需講究隊友脾性是否相仿，只需雙方腳步配合，一進一退不牽制，才是重點所在。

我是名職軍，同時也是位忙碌的媽媽，平日操練的疲勞感，往往需要週末至少半日的時光補眠，於是與老公每禮拜五前開週末課前會議，也是我倆的例行公事。

「辛苦你了。想請問一下這週你會出差嗎？可以禮拜六幫忙帶女兒出去玩嗎？你最棒了，你們倆回來前我會把乳酪蛋糕買好，回來就可以嘗鮮了喔！」「好的，妳放心休息吧！」

於是在百分百有求必應的交換條件下，我睡回籠覺，老公也心甘情願地帶著女兒出去「流浪」。然後在父女風塵僕僕返家時，我會精神飽滿地掛起微笑迎接，餐桌上的好料也犒賞老公的貼心。

很多人會開玩笑問我，為何我連打電話給老公都會用「請」、「謝謝你」等相當客套疏遠的用字，是跟老公很不熟嗎？然而在我心中，這或許也是我們能夠相互尊重，互相吃定對方的語言藝術吧！

〈絕不硬碰硬〉以柔克剛 不能沒有我

文／珍妮雅（台中市）

結婚之後，那個總是願意無條件投降的男朋友最好還能一路走來、始終如一，好好先生當了先生之後，就不是好好的了。

婚後現出不善於情緒管理「真面目」的老公，當他發脾氣時，我從不硬碰硬，而是採「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」的應對路數。因為從小冷眼旁觀媽媽無理取鬧，或是稍微得理就不饒人的「惡婆娘」樣貌，讓我自願扮演夫妻關係中成熟理智、冷靜化解衝突的那一方。

看似當下占了上風的男人，暴風雨過後，自知「太超過」的理虧，讓他在其他時候都是「唯我是從」。或許也是有自知之明，知道除了我，恐怕找不到第二個女人能夠容忍他的幼稚了。

「以柔克剛」運行了二十餘年，夫妻相處都算融洽和諧。老公對我有著「不能沒有妳」的極度依賴，全數薪水交給我、家中大小事也都是我說了算。

婚後的我雖然不再能是個恃寵而驕的公主，但可以當個把他「食死死」的皇后，也堪稱「哎呦，不錯哦」的啦！

〈心甘情才願〉懂得放鬆 關係更緊密

文／瑪格（台中市）

我發現維持婚姻的祕密，不是把對方改造成理想型，而是學會淡然。

年輕時我總是盯著老公的不足，看他做事慢半拍、話少又不浪漫，心裡滿是失望。後來才懂，真正把他「吃定」，不是管得更緊，而是放得更鬆。

我不再期待他什麼都懂、什麼都做到位。飯煮得普通就普通，衣服亂放我就順手收，少了碎念，日子反而安靜下來。我開始把力氣用在自己身上，去散步、追劇、和朋友聊天，不再把快樂全押在他身上。

奇妙的是，當我不再緊盯，他反而常常自己靠過來。會記得幫我買我愛喝的茶，出門前也會多問一句「要不要一起」。那不是被逼的，是他心甘情願。

走到中年後，我明白了，婚姻不是天天用力經營，而是懂得適時鬆手。

一個陪了你半輩子的男人，再找也未必更好。不如放過他，也放過自己。偶爾吵架時，我學會先緩一緩，讓時間把稜角磨平。他沒變得完美，但願意留下，我也不再覺得委屈，跟著日子自然往前走，這樣就夠了。

〈姑娘變老娘〉既定印象 那就不搓破

文／惟方（桃園市）

不是耍心機，更不是耍手段，而是天生膽子小，即使隨歲月增長，有所成長，變得較敢嘗試、較敢面對挑戰，先生仍深深認定：他這老婆怕黑、不敢自己一個在家過夜、傳統市場買東西不敢掂斤估兩……

似乎既有印象難以改變，已老夫老妻了，回鄉下婆家，先生還是會帶兩支手電筒備著，並交代需要時可以使用；若是出差不能回家過夜，仍會交代在外讀書的兒子回家陪媽媽吃飯；三餐買菜和日常用品目前都還是先生採買……

搬家前、搬家後新舊鄰居都問過，怎鮮少看我去超市或傳統市場購物，我每次都直接回：「我先生比我會採購呀！」鄰居是難以置信，但先生是深信！答案不重要，有人認定我還是原來的我，雖然我應該早已不是原來膽小的我，但又何妨，這些都無傷大雅。我賺到，著著實實賺到，沒刻意耍心機，更沒耍手段，有沒有吃定對方，不重要。當年為愛結婚，現在邁入老年期就當情義相挺啦！關係要長久就互相互相、彼此彼此囉！

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