【藝週末．國際藝聞】到波士頓美術館一窺印度教神聖色彩

印度教聖像具有強大影響力。（波士頓美術館提供）

文／方一在

印度加爾各答與現今的孟加拉國，在歷史上統稱為「孟加拉」，曾共同歸英屬印度的孟加拉省治下，1947年英國撤離時，依宗教將之分為東、西兩部分：以印度教為主的西部，留在印度成為西孟加拉邦，東部穆斯林部分加入巴基斯坦、1971年獨立成孟加拉國。從殖民統治時期起，加爾各答的孟加拉藝術家採用德國發明的平版印刷技術，製作出比以往更經濟實惠、色彩更豐富的眾神畫像。他們以精湛的版畫技藝──用進口彩色油墨勾勒出繁複精細的形狀與人物，再巧妙運用色彩，營造出吸睛的效果。

藝術家創造出的各種印度教聖像，成為教徒日常生活中不可或缺的部分，不但用來裝飾汽車、商店櫃台，也用於家庭、工廠及辦公室的祭祀活動。其當代版本至今仍在包括波士頓等地的印度教社區內廣泛流傳，它們歷久不衰的存在，證明這些版畫在視覺、儀式、商業和政治方面的影響力。

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波士頓美術館現正舉辦「神聖色彩：現代孟加拉的印度教版畫」特展（Divine Color：Hindu Prints from Modern Bengal），探索這些廣受歡迎的版畫起源、以及它們對印度流行文化、宗教及社會產生的深遠效應，此次共展出近40幅色彩瑰麗的版畫，以及繪畫、雕塑、紡織品等百件作品，展期至5月31日。

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