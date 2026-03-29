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【藝週末．國際藝聞】倫敦「魏斯．安德森：檔案」展 揭密奇幻電影幕後

2026/03/29 05:30

魏斯．安德森與電影《犬之島》模型合影。（Charlie Gray攝影，Searchlight Pictures提供）魏斯．安德森與電影《犬之島》模型合影。（Charlie Gray攝影，Searchlight Pictures提供）

文／朱懿珉

原創的敘事，搭配華麗且具高辨識度的場景與服裝造型，每一部魏斯．安德森（Wes Anderson）的電影，都是一個自成體系的宇宙。在2025年電影《腓尼基計畫》中，「收藏」成為隱性主題，劇中主角是一名將收藏藝術品、執行宏大建設計畫，視為人生最高成就的瘋狂企業家。對安德森來說，電影裡的每一物件，不只是道具，而是完整的藝術與設計作品，讓他創造的奇想世界得以幻化成真。他保存電影物件已近30年，累積數以千計的物件，如今這些物件成為倫敦設計博物館「魏斯．安德森：檔案」展覽的核心，以及「收藏行為」這種本能的見證。本次展覽為其檔案收藏首度公開，大多數物件自電影拍攝使用後便長年存放於庫房。

由巴黎法國電影資料館與倫敦設計博物館共同策畫的「魏斯．安德森：檔案」，串連1996年的首部劇情長片《瓶中火箭》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《亨利．休格的奇幻故事》到最新電影《腓尼基計畫》的創作脈絡，呈現超過700件展品，包括原始分鏡腳本、手繪圖稿、經典角色戲服、定格動畫人偶、微縮模型以及安德森記錄靈感的筆記本，帶領眾人深入探索塑造安德森電影世界的檔案寶庫。展期至7月26日。

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