限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝週末．國際藝聞】倫敦「魏斯．安德森：檔案」展 揭密奇幻電影幕後
魏斯．安德森與電影《犬之島》模型合影。（Charlie Gray攝影，Searchlight Pictures提供）
文／朱懿珉
原創的敘事，搭配華麗且具高辨識度的場景與服裝造型，每一部魏斯．安德森（Wes Anderson）的電影，都是一個自成體系的宇宙。在2025年電影《腓尼基計畫》中，「收藏」成為隱性主題，劇中主角是一名將收藏藝術品、執行宏大建設計畫，視為人生最高成就的瘋狂企業家。對安德森來說，電影裡的每一物件，不只是道具，而是完整的藝術與設計作品，讓他創造的奇想世界得以幻化成真。他保存電影物件已近30年，累積數以千計的物件，如今這些物件成為倫敦設計博物館「魏斯．安德森：檔案」展覽的核心，以及「收藏行為」這種本能的見證。本次展覽為其檔案收藏首度公開，大多數物件自電影拍攝使用後便長年存放於庫房。
由巴黎法國電影資料館與倫敦設計博物館共同策畫的「魏斯．安德森：檔案」，串連1996年的首部劇情長片《瓶中火箭》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》、《亨利．休格的奇幻故事》到最新電影《腓尼基計畫》的創作脈絡，呈現超過700件展品，包括原始分鏡腳本、手繪圖稿、經典角色戲服、定格動畫人偶、微縮模型以及安德森記錄靈感的筆記本，帶領眾人深入探索塑造安德森電影世界的檔案寶庫。展期至7月26日。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應