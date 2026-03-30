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【藝術文化】衛武營公共鋼琴新舊交接 首個音符響起續寫榕樹廣場新樂章

2026/03/30 05:30

【藝術文化】衛武營公共鋼琴新舊交接 首個音符響起續寫榕樹廣場新樂章衛武營藝術總監簡文彬（前排右3）、瑞儀光電代表許文碩（前排右1）和民眾與新公共鋼琴合影。
（陳建豪攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪、蔡清華／綜合報導〕衛武營自2018年開幕以來一直以「眾人的藝術中心」自許，其中，最具標誌性的代表，就是自2019年3月31日啟用的「公共鋼琴」，安置在由幾個主要場館的屋頂聯合遮蔭的榕樹廣場，見證無數路過民眾的心聲與故事，經過2,555個日子後，初代「公共鋼琴」於昨（29）日「世界鋼琴日」卸任，並由衛武營藝術總監簡文彬率團隊在交接典禮中迎來新鋼琴。

【藝術文化】衛武營公共鋼琴新舊交接 首個音符響起續寫榕樹廣場新樂章民眾張澄豐於舊鋼琴彈奏最後一曲〈黃昏的故鄉〉。
（陳建豪攝，衛武營提供）

衛武營說明，甫卸任的初代公共鋼琴，自2007年衛武營還是籌備處時就開始服務，見證了場館從無到有、正式營運的歷程。做為公共鋼琴的這7年來，它堅守在「眾人的藝術中心」的第一線，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者。它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，落實了衛武營文化平權的使命。

這架具光澤烏檀木色的YAMAHA GB1平台鋼琴，除了在2021年因疫情進入準3級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次的除鏽保養外，幾乎全年無休地駐守在榕樹廣場，堪稱最忠實的老戰友。尤其疫情期間對解封的期待，簡文彬曾說：「解封這件事，並不只是將門重新打開而已，只要公共鋼琴還沒有被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起的時候，這個地方才回到它進行中的狀態。」

在昨日交接儀式上，最感人的莫過於自2019年啟用後幾乎每天早上報到的民眾張澄豐，特別到現場自告奮勇，以〈黃昏的故鄉〉和眾人一起向舊鋼琴告別。新鋼琴則是由瑞儀光電捐贈的YAMAHA C2X，在簡文彬彈響首個音符後，象徵開啟了新的篇章。

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