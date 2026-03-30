【藝術文化】衛武營公共鋼琴新舊交接 首個音符響起續寫榕樹廣場新樂章

衛武營藝術總監簡文彬（前排右3）、瑞儀光電代表許文碩（前排右1）和民眾與新公共鋼琴合影。

（陳建豪攝，衛武營提供）

〔記者凌美雪、蔡清華／綜合報導〕衛武營自2018年開幕以來一直以「眾人的藝術中心」自許，其中，最具標誌性的代表，就是自2019年3月31日啟用的「公共鋼琴」，安置在由幾個主要場館的屋頂聯合遮蔭的榕樹廣場，見證無數路過民眾的心聲與故事，經過2,555個日子後，初代「公共鋼琴」於昨（29）日「世界鋼琴日」卸任，並由衛武營藝術總監簡文彬率團隊在交接典禮中迎來新鋼琴。

民眾張澄豐於舊鋼琴彈奏最後一曲〈黃昏的故鄉〉。

（陳建豪攝，衛武營提供）

衛武營說明，甫卸任的初代公共鋼琴，自2007年衛武營還是籌備處時就開始服務，見證了場館從無到有、正式營運的歷程。做為公共鋼琴的這7年來，它堅守在「眾人的藝術中心」的第一線，讓藝術不只是發生在廳院裡，也不侷限在專業演出者。它打破了舞台的界線，讓每一位經過的人都是觀眾，也可以是表演者，落實了衛武營文化平權的使命。

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這架具光澤烏檀木色的YAMAHA GB1平台鋼琴，除了在2021年因疫情進入準3級防疫準備階段、偶遇颱風天休館，以及每半年一次的除鏽保養外，幾乎全年無休地駐守在榕樹廣場，堪稱最忠實的老戰友。尤其疫情期間對解封的期待，簡文彬曾說：「解封這件事，並不只是將門重新打開而已，只要公共鋼琴還沒有被彈響，衛武營就不算真正開始運作，只有當第一個音符在榕樹廣場上響起的時候，這個地方才回到它進行中的狀態。」

在昨日交接儀式上，最感人的莫過於自2019年啟用後幾乎每天早上報到的民眾張澄豐，特別到現場自告奮勇，以〈黃昏的故鄉〉和眾人一起向舊鋼琴告別。新鋼琴則是由瑞儀光電捐贈的YAMAHA C2X，在簡文彬彈響首個音符後，象徵開啟了新的篇章。

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