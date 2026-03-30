【藝術文化】向邁爾斯、柯川百年致敬 TJO 5月獻演爵士盛宴

為紀念2位改變爵士樂歷史的巨人，TJO台北爵士大樂隊將舉辦「邁爾斯與柯川百年致敬」音樂會。

（台北爵士大樂隊提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年是小號手邁爾斯・戴維斯（Miles Davis）與薩克斯風手約翰．柯川（John Coltrane）百年誕辰，為紀念這2位改變爵士樂歷史的巨人，TJO台北爵士大樂隊特別規畫一場「邁爾斯與柯川百年致敬」音樂會，向2位傳奇音樂家致敬。

戴維斯與柯川兩人於1950年代的合作，不僅留下《Kind of Blue》等影響深遠的錄音作品，也帶來一系列爵士革命。邁爾斯引領酷派爵士（Cool Jazz）、調式爵士（Modal Jazz）以及後來的融合爵士（Jazz Fusion）；柯川則將和聲、節奏與即興的可能性推向全新高度，其代表作〈Giant Steps〉以複雜而創新的和弦進行，被視為現代爵士的重要里程碑。

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台北爵士大樂隊團長李承育表示，此次以爵士大樂團編制重現兩位巨人多首經典作品，包括柯川的〈Central Park West〉、〈Naima〉、〈Impressions〉與〈Lazy Bird〉，戴維斯名曲〈Four〉、〈All Blues〉等，將帶領樂迷回到1950至1970年代爵士樂風格迅速演變的黃金時期，以及戴維斯與柯川跨越世代的音樂精神。不僅是對兩位爵士傳奇人物的致敬，也是一場難得的大樂團爵士盛宴。

TJO向爵士巨人致敬系列4「邁爾斯與柯川百年致敬」音樂會，5月10日在台北市中山堂演出。詳詢OPENTIX。

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