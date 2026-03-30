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【藝術文化】「跨越世代的修復與對話」座談會 聚焦白恐創傷記憶

2026/03/30 05:30

【藝術文化】「跨越世代的修復與對話」座談會 聚焦白恐創傷記憶紀錄片《傳奇女伶 高菊花》開啟人權對談。
（好民文化行動協會提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕由楊逵文教協會、好民文化行動協會主辦的「跨越世代的修復與對話」座談會，28日起在台中光合基金會舉辦，首場講座由東華大學華文系教授楊翠以「白色恐怖女性創傷與記憶」為題，探討女性所受政治迫害。楊翠在座談會上分享女性白色恐怖案件，她說，1949年被捕的曾碧麗，懷孕後期在獄中遭受殘酷刑求，長髮被綑綁吊起在半空中，導致胎盤早期剝離，這段發生在惡劣監獄環境的身體記憶，展現威權體制對女性身心的雙重摧殘。

與會者隨後前往王牌影城觀看紀錄片《傳奇女伶 高菊花》特映，敘述台灣歌手高菊花（阿里山鄒族人，藝名：派娜娜），其父親高一生於白色恐怖時期遭槍決，高菊花年輕時想當外交官，後來放棄出國唸書夢想，用餘生撐起政治犯家族歷程，電影將在5月上映。此紀錄片耗時20年拍攝與文史調查，特映會由楊逵文教協會攜手好民文化行動協會、光合基金會、野火樂集主辦，映後座談由野火樂集創辦人熊儒賢、好民文化行動協會理事長林芳如與談。林芳如強調，高菊花濃妝下承載女性、原住民與台灣人身分多重壓迫，依然展現堅強主體性。

「跨越世代的修復與對話」座談會昨（29）日持續邀中央研究院副研究員彭仁郁，分享「政治暴力創傷對當代台灣的影響」等議題，此外，4月6日也將在台中市中區繼光街舉辦系列活動，包括「自由路上音樂節」及人權市集，邀民眾關心人權議題。詳詢活動臉書。

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