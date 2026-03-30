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【藝術文化】「珍古德在台灣」回顧特展 台博館登場

2026/03/30 05:30

珍古德博士曾4度造訪台東達魯瑪克魯凱族部落，部落耆老授予她魯凱族語名號「Lavaosu」，意為「女智者」。（台博館提供）珍古德博士曾4度造訪台東達魯瑪克魯凱族部落，部落耆老授予她魯凱族語名號「Lavaosu」，意為「女智者」。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國際珍古德教育及保育協會與國立台灣博物館共同主辦的「用行動點燃希望：珍古德博士在台灣1996–2025特展」，即日起至4月12日於台灣博物館南門園區小白宮展出，展覽以珍古德紀念書籍《以希望之名》為基礎，透過影像、文本與教育活動的整合，呈現珍古德長期投入保育工作的脈絡，也回應當代環境議題與公眾參與之間的關係，同時回顧珍古德與台灣長達30年的交流與行動歷程。

國際珍古德協會理事長賴秀如表示，珍古德不只是一位科學家，「她是一位用一生示範希望的人」，並指出希望是一種需要每天選擇的意志。此次展覽希望完整呈現珍古德與台灣之間的情誼，以及多年來在台灣推動的各項行動，讓觀眾感受其留下的影響。

觀眾可從珍古德童年時期的好奇心出發，進入其在非洲岡貝的田野研究歷程，再延伸至她18次來台所推動的保育與教育工作。相關行動包含根與芽計畫、珍古德實驗教育機構、綠拇指計畫，以及香山濕地海洋保育教育中心，並延伸至全台超過千所學校的環境教育推動。

展場亦呈現多項互動與教育內容，包括大型影像展示珍古德在岡貝及來台期間的紀錄影像，並設置互動裝置，邀請觀眾寫下對地球的承諾。詳詢台博館官方臉書。

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